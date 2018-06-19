Вашингтон, 19 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. На рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, напали двое вооруженных мужчин. Об этом сообщила полиция округа Броуард во Флориде (США) на странице в соцсети Twitter.

Цитата из х/ф «Обыкновенное чудо». Реж. Марк Захаров. 1978. СССР Убийство

По данным полиции, злоумышленники, один из которых выстрелил из пистолета в рэпера, скрылись с места преступления на внедорожнике. По мнению следователей, преступники пытались ограбить Онфроя.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Майами был застрелен 20-летний американский рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, направлявшийся из мотосалона к своему автомобилю.

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