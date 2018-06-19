Москва, 19 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В течение пяти лет число зарегистрированных больных невротическими расстройствами сократилось в России на 17%. Об этом 19 июня сообщает RT.

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В 2012 году медики фиксировали 333,52 случая невротических расстройств на 100 тыс. человек. В 2017 году показатель упал до 277,1 на 100 тыс. человек, сообщили телеканалу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева.

Как передавало ИА REGNUM, в мае специалисты сообщили, что распространенность всех возможных психопатологий в России колеблется от 20 до 25%, то есть заболеваниями психики страдает каждый четвертый-пятый человек. Чаще всего встречаются тревожно-депрессивные расстройства, наиболее редкая патология — шизофрения.