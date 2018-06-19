Орел, 19 июня, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Руслан Перелыгин выдвинулся на пост губернатора Орловской области. Накануне, 18 июня, он сдал документы в облизбирком и приобрел статус выдвинутого кандидата, сообщили ИА REGNUM в комиссии.

Цитата из х/ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия Кандидаты

Кандидатуру Перелыгина выдвинула «Справедливая Россия» — сам он является депутатом облсовета и лидером регионального отделения «СР».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для участия в выборах губернатора Орловской области свои кандидатуры выдвинули врио главы региона Андрей Клычков (он намерен баллотироваться от КПРФ), депутат облсовета Виталий Рыбаков (он выдвинут партией «Российский общенациональный союз») и начальник производственного отдела одного из местных предприятий, мать троих детей Елена Крачнакова («Патриоты России»).

Отметим, что выборы губернатора Орловской области состоятся в единый день голосования 9 сентября. Период выдвижения кандидатов на должность губернатора Орловской области продлится до 26 июня.