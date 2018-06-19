Москва, 19 июня, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает циничным внесение в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста и ставит вопрос о доверии власти, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Василий Иванович Суриков. Старик-огородник. 1882

«Более циничного, глупого и несвоевременного закона трудно было внести», — сказал Зюганов журналистам.

Он обратил внимание на то, что законопроект правительство РФ внесло, прикрываясь чемпионатом, в конце сессии.

«Это сильный удар по президенту», — отметил парламентарий.

Лидер КПРФ также сообщил о проведении 28 июля общероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы.

«Призываем организованно выступить против аморального закона», — сказал он.

В 36 регионах России средняя продолжительность жизни населения ниже 63 и 65 лет — возраст, с которого предполагается выйти на пенсию, добавил депутат.

Вместе с тем, в правительстве уверяют, что реализация пенсионной реформы позволит повысить качество жизни не только будущих, но и нынешних пенсионеров.