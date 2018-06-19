Вашингтон, 19 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. У Соединенных Штатов Америки нет морального права требовать от России освобождения осуждённых, включая тех, кто осуждён за террористические преступления. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованного в соцсети Facebook.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

«Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет», — подчеркнули дипломаты.

Более того, на российских граждан в третьих странах осуществляется «постоянная охота». Россия отвергает любые попытки вмешательства во внутренние дела, в том числе пропагандистские «призывы» по освобождению лиц, осужденных в соответствии с законами РФ за тяжкие преступления, напомнили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внешнеполитическое ведомство США заявляло о якобы растущем числе политических заключенных в России и необходимости их освобождения.