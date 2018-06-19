Калининград, 19 июня, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Поисковая система «Яндекс» убрала со своей карты немецкое название улицы в Калининграде. Также удалено несуществующее имя сквера — Биржевой. Работа над ошибками проведена после протеста общественников.

Yandex.ru/maps Территория калининградского сквера без «биржевых» меток

Топонимический скандал произошел в конце весны 2018 года, когда «Яндекс» переименовал часть Старопрегольской набережной в Калининграде в «улицу Биржевую». Именно так — Börsen Straße — назывался у немцев этот участок дороги в Кёнигсберге.

Переименование улицы совпало с громким скандалом в Калининграде, когда региональные власти пытались навязать горожанам имя скверу — Биржевой, названному в честь бывшей кёнигсбергской биржи, расположенной неподалеку.

При этом, место отдыха уже два года носило другое имя — сквер 70-летия Калининградской области. Название было включено в Федеральную информационную адресную систему, однако чиновники скрыли этот факт.

«Радует тот факт, что российская компания «Яндекс» наконец-то удалила из «Яндекс-карт» никогда не существовавший «Биржевой сквер» и вернула на своё законное место «Сквер 70-летия Калининградской области», — прокомментировал ИА REGNUM инициатор обращения, исполнительный директор общественной организации «Русская община Калининградской области» Максим Макаров. — Надеюсь, что правительство Калининградской области осознало пагубность топонимического «плевка» в новейшую 70-летнюю историю самого западного и самого молодого российского региона».

По словам общественника, для «Яндекса» ещё есть работа по «зачистке» внедрённых в «Яндекс-карты» немецких, уже несуществующих, названий «исторических районов» Кёнигсберга.

«Зачем нашим детям ломать язык из-за всяких там «Амалиенау», «Кнайпхофа», «Лёбенихта» и «Трагхайма». У нас есть Московский, Ленинградский и Центральный районы. Этого вполне достаточно. Если же «Яндекс» хочет отобразить наш, а не чужой «исторический район», то может обозначить границы Сталинградского района Калининграда, который у нас существовал до 1961 года», — подытожил Макаров.