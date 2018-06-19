Джакарта, 19 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Индонезийское судно, перевозящее 70 пассажиров, затонуло в водах озера Тоба между районом Симаниндо, районом Самосир и деревней Тигарас, Северная Суматра, 18 июня около 17.30 по местному времени, передает Antaranews.

Эдвард Моран. Кораблерушение

Сообщается, что причиной случившегося стала плохая погода, сильный ветер и большие волны.

Спасатели обнаружили судно примерно в одной миле от порта Тигарас, им также удалось найти 17 выживших.