Самара, 19 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Входящая в S7 Group компания S7 Space планирует построить завод по производству ракетных двигателей в Самаре. Об этом рассказал гендиректор S7 Space Сергей Сопов в интервью «Ведомостям».

Vitaly V. Kuzmin Жидкостный ракетный двигатель НК-33

По его словам, компания намерена приобрести у государства 36 ракетных двигателей НК-33 и НК-43, которые были произведены еще в СССР. Кроме того, руководство S7 Space планирует выкупить всю необходимую документацию и оснастку.

Сопов добавил, что главной задачей для представителей компании будет создание двигателя для многоразовых запусков. Ожидается, что всего в производство ракетных двигателей S7 Group вложит $300 млн.

Напомним, 17 апреля пресс-служба ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщила, что группа компаний S7 стала полноправным владельцем плавучего космодрома «Морской старт», закрыв сделку по его покупке у компании Sea Launch.

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