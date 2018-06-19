Грозный, 19 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг слухи о том, что в Чечне не будет действовать закон о повышении пенсионного возраста. По его словам, Чечня такой же субъект России, как и другие регионы, и исполнение всех российских законов обязательно на территории республики.

Дмитриев -Кавказский Лев Евграфович. Портрет горца

Каримов также назвал распространяемую в соцсети информацию о неповышении пенсионного возраста в Чечне ложью и провокацией, передает телекомпания «Грозный». За этими слухами стоят те, кто заинтересован вызвать негатив к региону и его главе, заявил пресс-секретарь главы Чечни. По его словам, сам Рамзан Кадыров по вопросу повышения пенсионного возраста каких-либо заявлений в последнее время не делал.

Напомним, в социальных сетях распространяется информация о том, что жителям Чечни не стоит опасаться повышения пенсионного возраста, так как чеченский народ достаточно пострадал за свою историю и поэтому для него будут приняты какие-то особые условия для решения пенсионного вопроса.

«Пенсионный возраст в Чечне не будет подниматься, об этом заявил Президент Республики — Рамзан Ахматович Кадыров. По мнению руководителя региона: «Наш народ страдал 10 лет, каждый чеченец потерял кормильца, стал инвалидом и является многодетным отцом или матерью. Поднятия пенсионного возраста для жителей Чечни не будет исполнено в виду прочих условий для выхода на пенсию досрочно», — говорится в распространяемом сообщении. (Текст и орфография сохранены — ред. ИА REGNUM ).

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Напомним правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов по пенсионной реформе. Согласно нему возраст выхода на пенсию должен увеличиться для мужчин на пять лет, составив 65 лет, и на восемь лет для женщин, достигнув 63 лет.

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