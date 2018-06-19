Москва, 19 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин пожелал 38-летнему защитнику сборной России Сергею Игнашевичу пройти ЧМ-2018 без травм и попасть на следующий чемпионат в Катаре. Об этом пишут 19 июня «Известия».

Soccer.ru Сергей Игнашевич

По словам Колодина, сегодняшняя сборная РФ мало чем отличается от российской национальной команды, которая завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года. Однако, по мнению экс-защитника московского «Динамо», на сегодняшний день в сборной не так много индивидуально ярких игроков, особенно на позиции центрального защитника.

«Жду Игнашевича на следующем чемпионате», — в шутку добавил Колодин.

Как сообщало ИА REGNUM, известный португальский футболист и тренер Жозе Моуринью заявил, что сборная России может победить в сегодняшнем матче с Египтом в том случае, если ей удастся выключить из игры лидера египтян — форварда Мохаммеда Салаха.

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