Данбери, США, 19 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Российский летчик Константин Ярошенко оказался в более суровых условиях после перевода из тюрьмы в штате Нью-Джерси в пенитенциарное учреждение штата Коннектикут. Об этом он рассказал в интервью «Известиям», опубликованном 19 июня.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США В тюрьме

По словам летчика, персонал тюрьмы в городе Данбери встретил его «профессионально и приветливо», однако условия содержания здесь гораздо хуже, чем в тюрьме «Форт-Дикс». Ярошенко находится в помещении вместе с сотней других заключенных, которые спят на двухъярусных железных нарах с жестким матрасом и без подушки.

Российский гражданин испытывает проблемы со здоровьем. Он лишился зуба и страдает от болей в желудке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Константина Ярошенко задержали в Либерии и передали властям США. Там гражданина РФ приговорили к 20 годам тюрьмы за контрабанду наркотических средств.

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