Тюмень, 19 июня, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Следователи Тюменской области проверят сообщение, опубликованное в СМИ, об угрозах, поступающих в адрес жительницы города Тюмени от коллекторов. К женщине якобы приходят домой и угрожают расправой за кредит, который взял её отец в микрофинансовой фирме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Коллектор

Сообщение в паблике «ЧС Тюмень» вызвало в Тюменской области широкий резонанс.

«Помогите! Мне страшно за своих детей. На моего отца мошенники оформили займ в микрофинансовой организации. Теперь передали долг коллекторам. Отец прописан у меня. Коллекторы приходят ко мне домой, угрожают, что все равно найдут отца и изобьют. Угрожают, что мои маленькие дети могут случайно потеряться на детской площадке в садике. Что меня могут изнасиловать», — сообщила отчаявшаяся женщина.

Она рассказывает, что отец взял кредит на 30 тыс. рублей, а коллекторы уже требуют сотню. Обращение в полицию результатов не дало: участковый отказал ей в возбуждении уголовного дела.

Тюменцы поделились советами и прониклись сочувствием к человеку, которого заставляют отдавать чужой долг.

«Когда коллекторы сказали, что дом сожгут — я пошла в прокуратуру и написала заявление. Через два дня отстали», — пишет участница паблика.

Большинство комментаторов склоняются к мысли, что выбивать долг пришли нелегальные коллекторы, которые действуют не по закону, а по правилам «лихих 90-х». Как сообщало ИА REGNUM , Центробанк РФ за I квартал 2018 года выявил более 1300 нелегальных микрофинансовых организаций. Почти столько же, сколько за весь 2017 год — 1374.