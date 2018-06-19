Москва, 19 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Москве во время чемпионата мира по футболу на станциях Московского центрального кольца (МЦК) приступили к дежурству патрули со специально обученными собаками. Дежурство осуществляется на шести самых востребованных у футбольных болельщиков станциях МЦК, сообщается на портале мэра Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦК Лужники

Патрули с собаками будут вести круглосуточное дежурство на шести станция МЦК, в частности, «Лужники», «Площадь Гагарина» и др. Для этого были обучены более 10 собак пород лабрадор, колли и ризеншнауцер немецкая и бельгийская овчарки. Все собаки имеют опыт работы на транспорте и привлекались на дежурства, в том числе во время проведения Кубка конфедераций — 2017».

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В пресс-службе АО «МКЖД» пояснили, что все собаки имеют специальную кинологическую книжку и аттестаты. Они обучены находить запрещенные законом опасные вещества. При этом собаки дружелюбны к окружающим и уверенно чувствуют себя при большом скоплении людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, представитель московского управления ФСИН Сергей Цыганков заявил, что с начала проведения чемпионата мира по футболу в России на территории Москвы были задержаны и арестованы по подозрению в совершении преступлений четверо иностранных граждан. Все они отправлены в СИЗО-5.

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