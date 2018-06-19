Астана, 19 июня, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Посол Украины в Казахстане Иван Кулеба и заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев отметили необходимость активизации отношений между странами, сообщили 18 июня в пресс-службе украинского посольства.

Флаги Казахстана и Украины

18 июня Кулеба вручил копии верительных грамот Койшыбаеву. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, а также координацию деятельности на международных площадках.

«Казахстанская сторона подтвердила свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно-признанных границ», — отмечается в сообщении украинского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении чрезвычайным и полномочным посолом Украины в Казахстане Ивана Кулебы. Посол назначен впервые с 2013 года.