Екатеринбург, 19 июня, 2018, 08:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге назначены выборы депутатов гордумы VII созыва на единый день голосования 9 сентября 2018 года. Решение приняли депутаты действующего созыва городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Положение о выборах представил глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.

Также большинством голосов было принято постановление «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города рассматривался на профильном комитете гордумы. В ходе обсуждения мнения депутатов разошлись, и в итоге комитет не рекомендовал вносить вопрос в повестку, однако он был внесён.

Отметим, что ранее был изменён способ выборов главы Екатеринбурга. Вместо двуглавой системы, в которой главу города избирали горожане, введена советская система, при которой будет один «сильный» мэр, прошедший сито специальной комиссии, после чего кандидатура одобряется депутатами гордумы.