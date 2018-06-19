Осло, 19 июня, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Круглосуточное патрулирование морских пространств на севере Норвегии осуществляют самолеты ВВС США Boeing P-8 Poseidon. Об этом сообщает норвежский портал aldrimer. no со ссылкой на источники в норвежском оборонном ведомстве.

Boeing P-8 Poseidon ВВС США

Отмечается, что на сегодняшний день четыре американских противолодочных самолета размещены на норвежской авиабазе на острове Аннёйа. Самолеты морской разведки Lockheed P-3 Orion ВВС Норвегии временно прекратили полеты из-за неполадок.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года минобороны Норвегии заключило с американской стороной договор на поставку пяти морских патрульных самолетов P-8A Poseidon. Согласно контракту, в 2020 году Норвегия получит первый Poseidon, а к 2023 году — еще четыре.

Американские самолеты придут на смену устаревающим норвежским машинам P-3 Orion и DA-20 Jet Falcon.

Норвежские военные подчеркивают стратегическое значение акватории королевства. Так, в регионе проходят трансатлантические подводные кабели связи, имеющие важное значение для безопасности стран НАТО.

Читайте также: Минобороны Норвегии: Новые истребители F-35 передают секретные данные в США