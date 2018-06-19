Томск, 19 июня, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Депутаты Томска назначили дату выборов мэра города. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 июня, в городской думе. Мэра Томска выберут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Своим решением мы, по сути, открываем избирательную кампанию томского градоначальника», — прокомментировал председатель гордумы Сергей Панов.

Добавим, Томск — один из городов, где сохранены прямые выборы мэра. Среди столиц регионов Сибири мэров также выбирают всенародным голосованием в Кемерове, Абакане, Новосибирске.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Томском с 2013 года руководит Иван Кляйн. За него тогда проголосовали 62,23% томичей (48 438) при явке 20,80%.

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В мае 2018 года Кляйн заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

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