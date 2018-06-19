Амман, 19 июня, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с королем Иордании Абдаллой II в Аммане, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает 19 июня Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил приверженность Израиля сохранению статуса-кво на святых местах в Иерусалиме», — подчеркивается в заявлении представительства премьер-министра.

Напомним, Иордания является официальным хранителем мусульманских святых в Иерусалиме. Абдалла II подчеркнул, что город представляет важное значение не только для евреев, но и для мусульман и христиан.