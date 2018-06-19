Москва, 19 июня, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое меняет порядок распределения субсидий авиаперевозчикам популярных направлений. Сообщение об этом размещено на сайте правительства РФ.

(сс) gustavmelin0 Cамолет. Небо

«В целях своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам… подписанным постановлением в правила внесено изменение, позволяющее перераспределять неиспользованный остаток бюджетных ассигнований после 1 июня 2018 г.», — говорится в сообщении.

О том, каков остаток субсидий и на какие направления он будет перераспределен, в документе не говорится.

В сообщении указано, что данное решение повысит эффективность использования направляемых на обеспечение доступности воздушных пассажирских перевозок бюджетных ассигнований.

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