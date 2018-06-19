Гонконг, Китай, 19 июня, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Акции китайкой компании ZTE на сегодняшних торгах на Гонконгской фондовой бирже опустились в цене на 23%. Такое падение произошло на фоне блокировки Сенатом Конгресса США соглашения вашингтонской администрации с этим телекоммуникационным гигантом.

Логотип компании ZTE

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Крупнейшее за последние дни падение котировок акций коснулось и пекинского международного аэропорта «Шоуду», чьи ценные бумаги обрушились на 24,15%. Потери несут держатели бумаг, связанных с сырьевым, финансовым, производственным секторами, пишет ТАСС. НА фоне разрастания торговой войны между США и Китаем индекс Hang Seng за первый час торгов сократился на 2,17% до отметки 29 650, что ниже психологически важного для инвесторов уровня в 30 тыс. пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня, в первый день возобновления торгов спустя два месяца перерыва, акции китайской технологической компании ZTE обрушились сразу почти на 40%.

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Напомним, запрет на передачу американских программ и компонентов китайской корпорации ZTE был введен администрацией президента США Дональда Трампа в апреле. Тогда же были приостановлены и торги акциями этой компании. Ограничения против ZTE стали «камнем преткновения» при заключении соглашения о прекращении «торговой войны» между США и Китаем. В конце мая администрация главы Белого дома заключила сделку с Китаем по снятию ограничений с корпорации ZTE. А 18 июня сенат Конгресса США на заседании заблокировал это соглашение, согласно которому китайская компания должна выплатить американским властям крупный штраф за допущенные нарушения в обмен на снятие запрета на ведение бизнеса в США. Соответствующая поправка, которая полностью восстанавливает ранее существующий запрет на ведение бизнеса с китайской корпорацией, была внесена ранее в законопроект о бюджете минобороны страны на 2019 год.