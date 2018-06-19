Якутск, 19 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Врио главы Якутии Айсен Николаев может оказаться причастным к ряду сомнительных мошеннических схем, связанных с недвижимостью, строительством инклюзивной школы и финансированием ремонта дорог. Такое предположение выдвинул руководитель занимающегося расследованием коррупционных проявлений республиканского движения «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Общественник считает, что Айсен Николаев может быть причастен к жилищно-нормативной коррупции по делу Алмазэргиенбанка, выделенному в отдельное производство в рамках антикоррупционного проекта «Противодействие коррупционным правонарушениям в Республике Саха (Якутия)».

«Суть дела заключается в создании незаконной системы скрытного распределения государственного жилья с использованием различных схем субсидирования и установлением квот для региональных чиновников, прокуроров и судей в ущерб интересам граждан, имеющих законное право на получение государственного жилья (выпускники детских домов, многодетные семьи, инвалиды, жители ветхого и аварийного жилищного фонда и другие). Субъектами дела выступают региональные чиновники, прокуроры и судьи. Коррупционный механизм заключается в хищении бюджетных средств путём незаконного получения государственного жилья, субсидий и квот региональными чиновниками, прокурорами и судьями», — предполагает Степан Петров, подозревая, что в Якутии может быть создана незаконная коррумпированная схема распределения государственного жилья в нарушение федерального законодательства.

Общественник напоминает и о возможном участии Айсена Николаева в деле, связанном с многоквартирным жилым домом в Якутске по адресу Ленина, 27. Степан Петров полагает, что здание могло быть намеренно доведёно до аварийного состояния с целью рейдерского захвата земли, на которой оно стояло.

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Припоминают экс-мэру Якутска и уголовные дела, возбуждённые в отношении его приближенных. Речь идёт о советнике главы Якутска на общественных началах Савве Алексееве и вице-мэре по экономике и финансам Егоре Попове. Первого задержали при получении отката в 40 млн в 2017 году от чувашской фирмы «ДОРИСС», которая ремонтирует дороги Якутска, а второго подозревают в махинациях с участком под инклюзивную школу.

«Я считаю, что вымогательство взятки у дорожников было не личной инициативой советника мэра», — пояснил Степан Петров.

Подробнее о том, какие коррупционные механизмы могут использовать чиновники Якутии и какое отношение Айсен Николаев имеет к республиканскому Алмазэргиенбанку, читайте в статье «Коррупционную опухоль Якутии не удалить без «хирургического вмешательства».

Напомним, Айсен Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Якутии 28 мая. До этого он являлся мэром Якутска: был избран на второй срок в сентябре 2017 года.