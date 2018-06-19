Оренбург, 19 июня, 2018, 08:21 — ИА Регнум. В Оренбурге первую неделю после регулярного подорожания стабилизировались цены на автомобильный бензин и дизтопливо. По данным Оренбургстата с 4 по 9 июня цена оставалась неизменной — 43,37 рубля за литр, дизтоплива — 45,21 рубля. Если на рынке нефтепродуктов произошла остановка роста розничных цен, то повышение стоимости газомоторного топлива вызывает тревогу, говорят местные жители.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Автомобилисты, использующие для заправки своих машин газ, отмечают, что за примерно полмесяца пропан на ГАЗС вырос в цене на 25% — с 19,7 рубля за литр до 25 рублей. Рост более 25% за две недели. 18 июня топливо подорожало на 2 рубля.

Добавим, что ранее о проблеме заявили частные перевозчики. Большинство частных пассажирских автобусов в областном центре работают на метане. Директор Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин сообщил о грядущем росте тарифа на проезд. Действия перевозчиков станут следствием ценовой политики на рынке газомоторного топлива.

Напомним, что значительный скачок цен на газ с начала 2016 года (на 40% на мелкооптовом рынке и на 6,3% на розничном рынке) на территории региона вызвал жалобы в УФАС.

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