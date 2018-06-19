Берлин, 19 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Партия «Христианско-социальный союз» (ХСС) предоставила канцлеру Германии Ангеле Меркель две недели, чтобы попытаться решить вопрос о непринятии некоторых категорий беженцев на границах совместно со странами Евросоюза (ЕС), передает немецкий телеканал N-TV 19 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Если Ангела Меркель не сможет заключить двусторонние соглашения со странами до саммита ЕС, министр внутренних дел Хорст Зеехофер будет реализовывать свою инициативу по отказу от определенных мигрантов на границе, распространяющуюся только на Германию. Партия СДПГ перед лицом раскола ХДС/ХСС требует созыва коалиционного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярный саммит ЕС запланирован на 28−29 июня. Ранее Ангела Меркель предложила заключить двусторонние соглашения со странами ЕС, которые позволят не пускать не территорию Германии беженцев, уже получивших убежище в других государствах.