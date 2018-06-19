На сильнейший пожар в Братске готовят пенную атаку
Братск, Иркутская область, 19 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Спасателям пока не удалось справиться с сильнейшим пожаром, возникшим на территории промплощадки филиала «Группа Илим» в Братске. Пожарно-спасательным подразделениям, которые работают на месте ЧП по повышенному номеру, предстоит справиться с горящим скипидаром на большой площади, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в настоящее время на месте пожара развернут оперативный штаб, создается необходимый запас огнетушащих веществ для проведения пенной атаки. Защиту здания скипидароприемника обеспечивают 10 пожарных стволов.
«Погибших и пострадавших нет. К месту пожара направлены дознаватели и эксперты МЧС для установления причин произошедшего, а также передвижная лаборатория для проведения замеров содержания вредных веществ в атмосфере», — пояснили спасатели.
Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории лесопромышленного комплекса в Братске начался сегодня утром, 19 июня, в 10:30 по местному времени. Из-за возгорания в скипидароприёмнике образовались клубы густого черного дыма. На видеокадрах видно, что ветер несёт их в сторону Центрального района города.