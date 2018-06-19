Братск, Иркутская область, 19 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Спасателям пока не удалось справиться с сильнейшим пожаром, возникшим на территории промплощадки филиала «Группа Илим» в Братске. Пожарно-спасательным подразделениям, которые работают на месте ЧП по повышенному номеру, предстоит справиться с горящим скипидаром на большой площади, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Иркутской области На промышленном предприятии в Братске горит скипидар

По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в настоящее время на месте пожара развернут оперативный штаб, создается необходимый запас огнетушащих веществ для проведения пенной атаки. Защиту здания скипидароприемника обеспечивают 10 пожарных стволов.

ГУ МЧС по Иркутской области Спасателям предстоит справиться с горящим скипидаром в Братске

«Погибших и пострадавших нет. К месту пожара направлены дознаватели и эксперты МЧС для установления причин произошедшего, а также передвижная лаборатория для проведения замеров содержания вредных веществ в атмосфере», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории лесопромышленного комплекса в Братске начался сегодня утром, 19 июня, в 10:30 по местному времени. Из-за возгорания в скипидароприёмнике образовались клубы густого черного дыма. На видеокадрах видно, что ветер несёт их в сторону Центрального района города.