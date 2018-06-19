Екатеринбург, 19 июня, 2018, 08:09 — ИА Регнум. В Свердловской области за май не найдено существенных отклонений в ценах на бензин и дизельное топливо. В сравнении с апрелем топливо подорожало не более, чем на 5%, говорится в материалах областного управления ФАС.

Бензин

По итогам мая в Екатеринбурге литр бензина АИ-92 (93) стоил в среднем 39,45 рублей. В мае эта цена была на отметке 37,60. 95-й стоил 42,17 против прежних 40,27, а дизельное топливо обходилось в 43,31 вместо апрельских 41,54.

При этом сжиженный газ в мае подорожал на 6,01% за литр (с 16,81 до 17,82 рубля).

В УФАС отмечают. что на территории Свердловской области цены на бензин и дизтопливо — средние по стране.

Отметим, ранее жители разных регионов России жаловались на существенный рост бензина. 7 июня вопрос был задан на прямой линии Владимиру Путину. И президент отметил тогда, что правительство России уже приняло ряд решений.