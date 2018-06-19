Хабаровск, 19 июня, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Из Китая в Российскую Федерацию вырос поток туристов. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил заместитель главы Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев по итогам осмотра реконструкции набережной реки Амур в Хабаровске.

Китайские туристы

«На протяжении 4 лет не менее 20% роста, — уточнил Королев. — Фактически за последние 5 лет поток увеличился в 2 раза».

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Напомним, ранее в Ассоциация туроператоров России сообщили, что в первом квартале 2018 года въездной турпоток в Россию вырос на 38,35%. Лидерами по объемам и темпам роста въезда в Россию стали страны Азии.

При этом существенно уменьшилось количество въехавших в Россию граждан Украины, Армении, Финляндии, Польши.

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