Москва, 19 июня, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Боевой многофункциональный робот «Уран-9» требует усовершенствования. Ряд недостатков машины был обнаружен во время его применения в Сирии. Так, согласно докладу третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России, эксперты отметили низкую надежность его ходовой части.

Vitaly V. Kuzmin Боевой многофункциональный робототехнический комплекс Уран-9

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Также выяснилось, что 30-миллиметровая автоматическая пушка робота работает нестабильно. В качестве серьёзных недостатков военные назвали и неспособность «Урана» вести стрельбу в движении, пишет РИА Новости. Также есть у экспертов и претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов. Радиус разведки и определения цели у робота не превышает двух километров.

Напомним, боевой робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Как сообщили ИА REGNUM в Минобороны РФ, «Уран-9» способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3 км ночью. На вооружении 12-тонного комплекса стоит 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы «Шмель-М» и комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.