Петропавловск-Камчатский, 19 июня, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Небольшое озеро появилось в активной воронке вулкана Мутновский, расположенного на юге Камчатского полуострова, сообщила 19 июня пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии РАН.

Озеро в кратере вулкана

В сообщении отмечается, что появление озера является уникальным событием, поскольку наблюдается впервые за всю историю изучения вулкана.

Информацию ученых подтвердили снимки французского фотографа Лорана Тавинье, побывавшего на месте 24 марта и 9 мая. На представленных снимках видно, что с течением времени озеро видоизменилось.

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