Тель-Авив, Израиль, 19 июня, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Бывший израильский министр энергетики и водоснабжения Гонен Сегев обвиняется в шпионаже в пользу Ирана, сообщает 19 июня Al Jazeera.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Бывший политик был арестован и выдан Израилю в мае 2018 года в Экваториальной Гвинее. По информации израильских властей, Сегев передавал Ирану ценную информацию об энергетической инфраструктуре Израиля, а также о высокопоставленных политиках страны.

Напомним, Сегев с 1995 по 1996 год занимал пост министра энергетики и водоснабжения Израиля. В 2005 году был приговорен к пяти годам тюрьмы за попытку контрабанды наркотиков.