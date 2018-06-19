Ереван, 12 мая, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Европейский вещательный союз (EBU) сделал строгое предупреждение Армении в связи с инцидентом с флагом Нагорного Карабаха, говорится в распространенном 11 мая заявлении EBU. Какие именно санкции будут наложены за данный инцидент, Европейский вещательный союз решит в июне. Если инцидент повторится, Армения может лишиться права участвовать в этом и будущих конкурсах.

www.newsarmenia.am Ивета Мукучян

Представляющая Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение 2016» певица Ивета Мукучян привезла в столицу Швеции Стокгольм официально запрещенный на «Евровидении» флаг Нагорного Карабаха и развернула его в фан-зоне перед видеокамерами в прямом эфире во время полуфинала конкурса, который состоялся 10 мая.

«Мы хорошо осведомлены о напряженной ситуации в регионе Нагорного Карабаха, а также сохраняющейся напряженности между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем появление флага весьма спорной территории в прямом эфире серьезным нарушением правил «Евровидения 2016» и заявляем, что ни одно послание, которое пропагандирует какую-либо организацию, учреждение, политические мотивы, компании, бренды, продукты или услуги, не разрешено во время шоу», — отметили чиновники EBU.

Дискуссии вокруг этого неожиданного шага армянской участницы, оказавшегося в центре внимания мировых СМИ, развернулись на последовавшей за полуфиналом пресс-конференции, в ходе которой один из шведских журналистов попросил певицу прокомментировать свой шаг, подчеркнув, что флаг Нагорного Карабаха считается одним из самых политизированных флагов Европы.

В ответ Ивета Мукучян заявила: «Честно говоря, я ожидала этот вопрос. Вы не должны забывать, что я представляю свою страну. Она мое сердце, моя душа, мои чувства. Просто я хочу, чтобы на границах царил мир».

Мукучян подчеркнула, что, будучи армянкой, но живя в Германии, она все равно считает себя человеком мира и хочет, чтобы в мире царили любовь и мир.

«Хотя этот крупный европейский конкурс изначально поставил условие исключить песни с политическим подтекстом и вообще политизацию конкурса, однако сегодня обсуждалось не столько сценическое выступление армянской певицы, сколько политическая акция, имевшая место за сценой, которую прокомментировало даже внешнеполитическое ведомство Азербайджана», — пишет по этому поводу радио «Азатутюн».

Официальный представитель МИД Азербайджана заявил, что страна выразит свое недовольство организационному комитету «Евровидения 2016» в связи с появлением флага Нагорного Карабаха в прямом эфире конкурса.

По словам азербайджанского чиновника, этот шаг Армении является провокацией, что «недопустимо и должно получить адекватный ответ».

Начальник информационного управления МИД Армении Тигран Мкртчян, комментируя наделавший много шума инцидент, в своем микроблоге в Twitter написал: «Все те, кто призывают исключить Ивету Мукучян из конкурса «Евровидение» за флаг Нагорно-Карабахской Республики, либо боятся ее победы, либо являются сторонниками президента Азербайджана Ильхама Алиева».

Корреспондент издания «Московский комсомолец» Артур Гаспарян в своей статье, посвященной первому полуфиналу конкурса песни «Евровидение-2016», коснулся самых примечательных моментов, в том числе Иветы Мукучян и флага Карабаха.

«Армения с Иветой Мукучян, экспрессивно и даже эротично нахлынувшей на сцену не то что «Волной любви» (Lovewave), а форменным цунами страсти, буквально растолкала своими выразительными ногами пятерку фаворитов, выпихнув оттуда Австралию с тщедушной Дами Им. Однако теперь не очень понята истинная причина возбуждения у букмекеров — то ли само выступление, которое было действительно убедительным и хорошим, то ли устроенный певицей скандальный демарш в финале телетрансляции.

А Ивета учудила, собственно, то, что не давало в последние недели покоя многим горячим головам (особенно в России и на Украине) из-за «разъяснений ЕВС» о флагах на конкурсе. Когда выяснилось, что теперь (после прошлого скандала с флагом Косово, возмутившим Сербию) разрешены только официальные флаги стран, признанных ООН, те, кто хотели помахать чем-то другим (вроде флагов Крыма, ДНР, ЛНР, Северного Кипра, или крымско-татарским с трезубцем, не говоря о чем-то еще) впали в невероятное расстройство, будто лишились смысла жизни и требовали бойкотировать конкурс, который почему-то не хотел лишать себя «внеполитической ориентации». Пока отчаянные буянили, Ивета тихой сапой пронесла на площадку флаг Нагорного Карабаха (из того же списка «запрещенных к показу») и в самый неожиданный момент, когда в грин-руме все делегации предавались безмятежной радости во время оглашения результатов, развернула полотнище спорной территории перед камерами.

У руководства конкурса, надо полагать, отвисли челюсти. Ни дня без скандала! Только отдышались от выходки Анастасии Стоцкой, дисквалифицировав ее из российского жюри за шалости с «Перископом», и тут, понимаешь, новый удар не заставил себя долго ждать.

При всех симпатиях в мире к Армении (из-за геноцида 1915 года) именно западные журналисты на пресс-конференции десятерых счастливчиков после полуфинала задали Ивете вопрос — зачем она это сделала? — с интонацией, едва скрывавшей раздражение. Ответ артистки в официальный отчет о мероприятии, разумеется, не вошел», — пишет Гаспарян.

Это не первый раз, когда Армения на «Евровидении» оказывается в центре политического скандала. В 2012 году, когда организаторы выбрали в качестве места проведения конкурса столицу Азербайджана Баку, Армения не приняла участия в конкурсе по причине карабахского конфликта. А до этого Армения также оказалась в центре политического скандала, опять-таки связанного в карабахским конфликтом и Азербайджаном. На визитной карточке участников Армении был изображен монумент «Мы и наши горы», находящийся в Нагорном Карабахе и являющийся неофициальным символом этой непризнанной республики. МИД Азербайджана потребовал убрать эти кадры. Требование было удовлетворено, однако в финале во время голосования представительница Армении Сирушо держала в руках фотографию этого монумента.