Братск, Иркутская область, 19 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В Иркутской области вот уже несколько дней обсуждают поступок таинственного «дяди Стёпы» из Братска, который, не побоявшись высоты и огня, спас двоих детей из горящей квартиры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Снимок экрана 2018-06-19 в 11.16.08

Судя по видео и комментариям, размещённым в соцсетях, ЧП произошло утром 17 июня на третьем этаже одного из многоэтажных домов по улице Гагарина: горел балкон, и сквозь чёрный дым двое детей просили о помощи. Соседи кричали, а некоторые начали выбрасывать из окон матрасы, чтобы ребята прыгали вниз.

В какой-то момент возле дома остановился автомобиль, и выбежавший из него водитель, крикнув, что прыгать не надо, начал подниматься вверх по балконным решёткам. При помощи палки ему удалось скинуть вниз горящие вещи. Поданное соседями ведро с водой помогло сбить пламя. После этого молодой человек смог подобраться к очагу возгорания на балконе и полностью потушить пожар.

Цитата из видео, опубликованного в группе «Инцидент в Братске» В Братске на пожаре в многоэтажке едва не погибли двое детей, их спас проезжавший мимо автомобилист

Позже выяснилось, что жертвами огня едва не стали дети двух и шести лет. Мать оставила их дома одних, отправившись в магазин, а мальчики в это время развели на балконе костёр. Дощатый пол и хранившиеся там вещи воспламенились в считанные секунды.

Спасителя детей, которые едва не стали жертвами своей шалости, решили разыскать сотрудники ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

«Мужчина спас детей, рискуя своей жизнью. При этом действовал очень решительно. Это героический поступок, который не должен оставаться без внимания», — заявил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов.

Сегодня, 19 июня, удалось установить, что героем стал 37-летний Александр Козлов. Первой его фразой при общении со спасателями и журналистами стали слова:

«Мне не нужна слава. Главное, что дети живы».

Как оказалось, у самого Александра тоже двое детей, и, увидев на горящем балконе пятиэтажного дома малышей, он не успел задуматься о собственной безопасности.

«Когда я попал в квартиру, где находились ребятишки, мне сразу повезло — на глаза тут же попалось большое ведро, в которое набрал воды из-под крана и тут же затушил огонь», — пояснил Александр Козлов.

Спасатели подтвердили, что будут ходатайствовать о награждении его медалью за спасение жизней, ведь мальчики могли получить сильное отравление угарным газом и умереть.