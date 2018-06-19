Киев, 19 июня, 2018, 07:33 — ИА Регнум. По словам бывшего президента Украины Леонида Кравчука, Россия может вернуть Крым Украине, поскольку инфраструктура полуострова требует крупных вложений средств. Об этом политик заявил в интервью газете «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Кравчук считает, что сегодняшняя ситуация схожа с положением дел в середине ХХ века, когда «Россия не могла справиться с Крымом» и передала его Киеву.

«За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», — добавил он.

В то же время, по мнению украинского политика, на скорую реализацию его прогноза рассчитывать вряд ли стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам референдума, прошедшего в Крыму и Севастополе в марте 2014 года, полуостров вернулся в состав России. За это возвращение проголосовало подавляющее большинство проживающего в регионе населения.

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