Вашингтон, 19 июня, 2018, 07:31 — ИА Регнум. В США вырос рейтинг одобрения деятельности действующего президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Gallup poll found.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Довольны работой главы государства 45% опрошенных. Не одобряют действия Трампа 50% американцев, еще 4% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 11 по 17 июня 2018 года. Его участниками стали почти 1500 человек.

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В январе доля тех, кто одобряет деятельность Трампа, составляла 36%. Напомним, Дональд Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первая леди США Меланья Трамп подвергла критике миграционную политику государства. По словам пресс-секретаря Трамп Стефани Гришем, супруга президента возмущена разлучением семей незаконных мигрантов из Центральной Америки.

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