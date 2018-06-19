Багдад, 19 июня, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» обвинили коалицию, возглавляемую США, в убийстве десятков своих членов от авиаударов, сообщает 19 июня Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Союзные Ирану ополченцы опубликовали заявление, в соответствии с которым от налетов коалиции на один из их лагерей погибли 22 человека, а 12 — получили ранения. Шииты потребовали от Вашингтона официального разъяснения данного преступления.

Напомним, группировка «Хашд аш-Шааби» активно действует в Ираке и оказывает поддержку шиитскому правительству страны, сама же, в свою очередь, поддерживается Ираном.