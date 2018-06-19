Абакан, 19 июня, 2018, 07:26 — ИА Регнум. На должность главы Хакасии выдвинула своего кандидата партия «Зелёные», сообщили ИА REGNUM в республиканской избирательной комиссии. Сергей Ербягин предоставил в избирком документы 18 июня.

Khakas.izbirkom.ru Сергей Ербягин

О кандидате известно, что он является председателем правления Национальной ассоциации «Союз жилищных накопительных кооперативов», членом регионального отделения партии «Зелёные», а также бывшим помощником спикера Верховного совета Хакасии. Родился в 1986 году, образование высшее.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первым в избирком Хакасии подал документы председатель регионального отделения Партии роста Александр Мяхар.

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Также конкуренцию действующему главе Хакасии Виктору Зимину на губернаторских выборах готов составить Андрей Филягин, выдвинутый региональным отделением партии «Справедливая Россия». Он является индивидуальным предпринимателем, председателем регионального отделения «СР».

Напомним, действующий глава Хакасии Виктор Зимин ранее заявил, что примет участие в губернаторских выборах, которые состоятся 9 сентября 2018 года. Это заявление он сделал весной 2018 года на фоне активно распространяющихся слухов о его скорой отставке.

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