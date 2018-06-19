Вашингтон, 19 июня, 2018, 07:25 — ИА Регнум. В принятом варианте оборонного бюджета США на 2019 год американский сенат исключил поставку истребителей F-35 в Турцию, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ.

F-35А ВВС США

В проекте бюджета содержится запрет на участие Турции в программе производства F-35, а также запрет на передачу турецкой стороне прав на истребители. План по выведению Анкары из достигнутых договоренностей, в соответствии с документом, должен будет представить министр обороны США.

Отмечается, что указанное решение стало ответом на закупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также действия, направленные на расширение отношений с Москвой. Американские сенаторы убеждены, что сотрудничество Турции и РФ способно подорвать безопасность НАТО.

Добавим, что утвержденный проект — один из двух вариантов, находящихся на рассмотрении сената. Второй вариант документа также утвержден, впоследствии оба проекта будут сведены в один.