Белоруссия ограничивает Россию, Россия – своих граждан: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- «Новая архитектура» безопасности: Молдавия и Британия после Брексита;
- Сказке конец: в ЕС завершается эпоха низких ставок;
- Нет молока — нет и мяса: Белоруссия запретила поставку свинины из России;
- Быть или не быть: коренные народы Севера пенсионная реформа может обойти;
- «Закрыть рот»: как музеи борются с «незаконными экскурсиями».
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