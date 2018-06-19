Париж, 19 июня, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон сурово поправил молодого человека, который назвал его «Ману», передает Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Называйте меня господин президент, или сэр» — заявил Эмманюэль Макрон молодому человеку, который спросил его: «Вы в порядке, Ману?». После празднования 18 июня в Сюрене, пригороде Парижа.

«Нет, вы не можете …», продолжил президент, пожимая руки присутствующим на церемонии школьникам.

«Вы здесь, на официальной церемонии и должны вести себя подобающе, можете быть дураком, но сегодня играет Марсельеза и песня партизан. Называйте меня господином президентом Республики, или сэром, понятно? — добавил он, обращаясь к подростку.

Молодой человек, который произнес эти слова, затем извинился, сказав: «Да, господин президент».