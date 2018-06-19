Якутск, 19 июня, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Якутии родственники девочки, пятые сутки страдающей от сильной зубной боли, не могут добиться того, чтобы её доставили к стоматологу. Прислать в село Сыаганнаах, с которым отсутствует транспортное сообщение, вертолёт санавиации родственникам ребёнка пообещали только после того, как о проблеме стало известно в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

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От воспаления зуба под пломбой у девочки опухло и посинело всё лицо. Стоматолог находится в райцентре, в 250 километрах от села Сыаганнаах, из которого сейчас невозможно выехать на автомобильном транспорте, поэтому ребёнка лечили антибиотиками и обезболивающими препаратами, пишет ИА SakhaDay.

Пост с призывом о помощи девочке опубликовала тележурналист Сэниэ Илгэ. Только после её публикации на нуждающуюся в помощи якутянку обратили внимание депутаты и минздрав региона.

«Бездорожье и стоматолога нет. Едва проезжает вездеход. До вездехода надо проехать 8 часов на моторной лодке. Проезд стоит 5 тыс. рублей за 1 человека. Больной ребёнок такую дорогу вряд ли осилит. Пенсии бабушки едва хватит на дорогу. Одна надежда на вертолёт и санавиацию. Когда прилетит вертолёт неизвестно, возможно, в среду. Бабушка надеется на ангела-хранителя и Бога, — кто может распространите этот пост, помогите девочке», — написала журналист в соцсети.

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Ехать 8 часов по холодной Индигирке с больным ребенком на моторной лодке родственники девочки не решились в том числе потому, что это опасно. Благодаря огласке, вертолёт за девочкой министерство здравоохранения Якутии обещает прислать сегодня, 19 июня. Ребёнка доставят в центральную больницу Абыйского района.

В соцсетях жители и депутаты Якутии напоминают, что республике нужна более лёгкая и дешёвая авиация, чем вертолёты Ми-8, которые сейчас используются для выполнения санзаданий в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рейсы санавиации, авиалесохраны и МЧС выполняют вертолёты МИ-8 со стоимостью часа от 200 тыс. рублей. Летают также самолёты АН-2 со стоимостью лётного часа от 132 тыс. Полёты малой авиацией будут стоить порядка 20 тыс рублей за один лётный час, считает председатель комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

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