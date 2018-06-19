Иркутск, 19 июня, 2018, 07:12 — ИА Регнум. На территории Братского лесопромышленного комплекса сегодня утром, 19 июня, произошёл крупный пожар. По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в 10:30 по местному времени на территории промплощадки филиала «Группа Илим» произошло возгорание в скипидароприёмнике.

Цитата из видео, опубликованного в группе «Инцидент в Братске» В Братске горит скипидароприёмник промышленного предприятия

Несмотря на то, что угроза распространения огня отсутствует, горожан напугали клубы чёрного густого дыма: ветер несёт их в сторону Центрального района города.

Однако в официальном сообщении филиала группы «Илим» сказано, что в результате загорания технологического оборудования пострадавших нет, а угроза жизни и здоровью для работников отсутствует.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одна авария на этом предприятии произошла в сентябре 2014 года. При проведении плановых работ разрыв паровой трубы привёл к трагедии: пострадавший рабочий Братского лесопромышленного комплекса, филиала группы «Илима» скончался в реанимации.