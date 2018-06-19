Салехард, 19 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Жители Салехарда возмущены заоблачными ценами на продукты в одном из магазинов, торгующим, как утверждают в организации, экологически чистым, фермерским товаром. Впрочем, нашлись и защитники данного бизнеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дороговизна

Ценники на фото, снятых ямальцами, впечатляют: морковь — 350 рублей за килограмм, помидоры — 650 рублей, колбаса — 1700 рублей, сыр косичка 100 граммов — 180 рублей, сметана — 850 рублей, квас — 370 рублей за литр, творог — 650 рублей за килограмм.

В обычных, «неэкологических» магазинах, цены на морковь и капусту в десять раз ниже, отмечают жители столицы автономного округа. А вот на вкус они ничем не отличаются от предложенных «экологами».

"На большую часть продуктов ценники отсутствуют, — отмечает автор поста в паблике «Подслушано в Салехарде». — Видимо, чтобы покупателей не шокировать. Уважаемые владельцы магазина, вы прикалываетесь над нами?»

Жителям Салехарда, их обилию выбора продуктов в магазинах, жители отдалённых и труднодоступных территорий автономного округа могут только позавидовать. В период распутицы покупают, что есть на прилавках и за предложенную цену. Стоимость авиаперевозок товаров из Москвы, к примеру, у различных компаний колеблется от 95 до 190 рублей… за килограмм.

«Ничего удивительного! Рост цен на продукты и прочее зависит от доставки, которая, в свою очередь, зависит от роста цен на топливо. Вот лучше б вместо всяких скверов, парков и набережных, воссоздали тепличное хозяйство как в старые добрые времена. И кушали всё натуральное, и для всех доступно было бы. А не возили те же овощи за тридевять земель, и не травили импортом всяким! А пока бензин подорожал из-за удорожания доставки, которая подорожала из-за высоких цен на бензин», — рассуждает одна из участниц группы.

По данным Тюменьстата, средняя заработная плата на Ямале в апреле 2018 года составила 83 тыс. рублей. Есть данные среднего заработка людей, на кого распространяются майские указы президента России. Врачи автономного округа, к примеру, получают в среднем 175 тыс. рублей. Ямальцы сетуют, что, скорее всего, приезжие торговцы экологически чистым продуктом ориентируются на официальную статистику, а не на реальные доходы большинства населения. Да и магазины для элиты — обычное дело. Впрочем, если бы бизнес не шёл, магазины с «дикими» ценниками давно бы закрылись, признают салехардцы.

На сайте регионального департамента АПК, торговли и продовольствия опубликованы цены на основные продукты питания на 28 мая 2018 года. Булка хлеба — 56 рублей, килограмм картофеля — 40 рублей, литр молока — 97 рублей, говядина — 404 рубля за кг. И, как отмечают сами ямальцы, стопроцентно «экологически чистые» у них оленина и свежая рыба.