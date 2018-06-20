В России — шестой день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 19 июня, матчи мундиаля пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Саранске. Колумбия — Япония (Саранск, Мордовия Арена, 15:00) Польша — Сенегал (Москва, стадион Спартак, 18:00) Россия — Египет (Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург, 21:00)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:01 19.06.2018 Матч открытия чемпионата мира по футболу стал самым рейтинговым телевизионным событием года, опередив хоккейный финал на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом: Матч открытия ЧМ-2018 стал самым рейтинговым телевизионным событием года

08:18 19.06.2018 Вопрос прихожан в епархии Лилля, которая организовала свою фан-зону (La Croix, Париж, Франция): Почему мы должны поддерживать команду Сенегала? Ответ: Потому что это команда с самым низким бюджетом, а Иисус сказал, что любит самых бедных. Напоним, сегодня команды Польши и Сенегала проведут матч на московском стадионе «Спартак». Читайте также: Кто может накормить двумя рыбами пять тысяч человек — Христос или Роналду?

08:19 19.06.2018 Результаты матчей 18 июня: Швеция — Южная Корея 1:0. Бельгия — Панама 3:0. Тунис — Англия 1:2.

08:30 19.06.2018 В шестой день чемпионата мира по футболу пройдут три матча. Последними в бой вступают команды из группы H — Колумбия, Япония, Польша и Сенегал. Кроме того, матчем Россия — Египет стартует второй тур группового этапа. Подробности в материале: ЧМ-2018: 19 июня вступают в бой команды из группы H

08:38 19.06.2018 Специалисты Роскачества дали советы по выбору варено-мороженых креветок — одной из самых популярных закусок к пиву в дни проведения ЧМ-2018. Отчет о качестве продаваемых в России креветок эксперты намерены выпустить в июле. Читайте также: Роскачество подготовило рекомендации по выбору креветок к ЧМ-2018

08:51 19.06.2018 За минувший месяц на «горячую линию» Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей в дни проведения чемпионата мира по футболу — 2018 обратились 750 человек. Звонивших интересовали вопросы соблюдения законодательства при продаже сувениров, билетов на мероприятия и бронировании номеров в отелях. Подробности в материале: В информцентр Роспотребнадзора по вопросам ЧМ-2018 обратились 750 человек

08:54 19.06.2018 Известный португальский футболист и тренер Жозе Моуринью заявил, что российская сборная может победить в сегодняшнем матче, если ей удастся выключить из игры лидера египтян — форварда Мохамеда Салаха. Читайте подробнее: Моуринью оценил шансы сборной России в игре с Египтом

09:02 19.06.2018 Енот Нафаня из зоопарка в Иркутске предсказал победу Египта на чемпионате мира по футболу. Местные болельщики особенно зауважали зверя после того, как он не ошибся, выбрав мяч России. Напомним, сборная России по футболу выиграла первый матч чемпионата мира с командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.

09:06 19.06.2018 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожелал успехов российской сборной в матче против команды Египта. «Пожелаем нашим футболистам сыграть уверенно и продолжить игру в чемпионате», — сказал он.

09:08 19.06.2018 Посол Туниса в России Мухаммед Али Шихи заявил, что болельщики из его страны впечатлены организацией чемпионата мира. Об этом: Посол Туниса: Россия безупречно организовала ЧМ-2018

09:09 19.06.2018 Бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин пожелал 38-летнему защитнику сборной России Сергею Игнашевичу пройти ЧМ-2018 без травм и попасть на следующий чемпионат мира по футболу в Катаре. Подробности в материале: Экс-динамовец Денис Колодин ждёт Игнашевича на ЧМ-2022 в Катаре

09:15 19.06.2018 В Москве во время чемпионата мира по футболу на станциях Московского центрального кольца (МЦК) приступили к дежурству патрули со специально обученными собаками. Дежурство осуществляется на шести самых востребованных у футбольных болельщиков станциях МЦК — «Лужники», «Деловой Центр», «Зорге», «Стрешнево», «Кутузовская» и «Площадь Гагарина», сообщается на портале мэра стоолицы. Читайте подробнее: За порядком на МЦК во время ЧМ-2018 начали следить патрули с собаками

09:33 19.06.2018 В Москве в районе стадиона «Спартак» ограничат движение 19 июня в связи с проведением матча чемпионата мира между сборными Польши и Сенегала. Читайте подробнее: В Москве ограничат движение в районе стадиона «Спартак»

09:52 19.06.2018 Встреча португальцев и испанцев стала самой зрелищной в рамках ЧМ-2018 после игры сборной России и команды Саудовской Аравии, заявил 19 июня известный актёр Михаил Боярский. Читайте подробнее: Боярский назвал самый зрелищный матч ЧМ-2018

09:56 19.06.2018 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует победу российской сборной над командой Египта в мачте, который состоится сегодня, 19 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. «У Египта сегодня выиграем 1:0!» — уверен Жириновский. Об этом: Жириновский дал прогноз на матч Россия-Египет

10:06 19.06.2018 Пенсионерки из Казани сшили портреты нападающего сборной Бразилии Неймара и форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Свои работы они представили в Доме дружбы народов Татарии. Подробности в материале: В Казани пенсионерки сшили портреты Неймара и Роналду к ЧМ-2018

10:07 19.06.2018 Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород лидируют по популярности у туристов и болельщиков среди городов, принимающих чемпионат мира, в дни проведения матчей плей-офф. Об этом сообщил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

10:18 19.06.2018 Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал победу футбольной сборной России в предстоящем матче с командой Египта. Первые два предсказания Ахилла в ходе ЧМ сбылись. Подробности в материале: Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу России в матче со сборной Египта

11:33 19.06.2018 Матч между сборными России и Египта в рамках группового этапа чемпионата мира 19 июня покажут на большом экране в центре Воронежа. Большой мультимедийный экран и трибуна на 540 посадочных мест были установлены к ЧМ-2018 на Адмиралтейской площади Воронежа. Здесь до 15 июля проводится публичный показ матчей по футболу, вход для всех зрителей свободный. Читайте также: Воронежские фанаты поддержат сборную России

11:35 19.06.2018 Шансы российской сборной победить соперников из Египта во втором туре чемпионата мира по футболу довольно высоки, считает главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев. «Шансы примерно 60 на 40 в пользу россиян», — сказал Бердыев. В матче победит команда, которая первой отправит мяч в ворота противника. Для российских спортсменов имеет значение игра против бомбардира египетской сборной Мохамеда Салаха, отметил тренер. Читайте подробнее: Тренер казанского «Рубина» назвал шансы РФ в матче с Египтом

12:04 19.06.2018 Сегодня с 15:00 в Петербурге, где пройдет матч сборных России и Египта, прогнозируют осадки, причем, дожди продлятся до ночи. Напомним, игра на Крестовском острове начнется в 21:00. Читайте также: В день матча сборной России в Петербурге — дожди и шквальный ветер

12:36 19.06.2018 Болельщики, прибывшие в Ростов-на-Дону из Саудовской Аравии, устроили мотопробег по городу-миллионнику. Иностранные гости успели познакомиться с достопримечательностями южной столицы. Фотоснимки с мотоэкскурсии уже появились в социальных сетях. В частности, футбольные фанаты уже осмотрели стадион «Ростов Арена», посетили парк имени Горького и сделали несколько кадров на память. Также болельщики из Саудовской Аравии встретили по пути гостей из Бразилии. Читайте подробнее: Болельщики из Саудовской Аравии устроили мотопробег по Ростову-на-Дону

12:38 19.06.2018 Ожидание того, что политическая напряженность между Россией и Великобританией может вылиться в беду на ЧМ-2018, не оправдалось. Английских болельщиков в России приняли с радушием и теплотой, пишет 19 июня британская газета Independent. Об этом: Встретили тепло — английские болельщики о российском гостеприимстве на ЧМ

12:44 19.06.2018 Английский футбольный клуб «Ливерпуль» пожелал удачи своим игрокам — Мохамеду Салаху, выступающему в составе сборной Египта, и Садио Мане, играющему за Сенегал. Читайте подробнее: «Ливерпуль» пожелал удачи Салаху в матче против сборной России

12:49 19.06.2018 Донские полицейские, обеспечивающие безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону, продемонстрировали умение набивать мяч и делать финты. Подтверждающий видеоролик выложен в популярном сообществе в социальных сетях. Видео длится всего около 30 секунд, но за это время один из правоохранителей смог набить футбольный мяч более 20 раз. Читайте также: ЧМ-2018 на Дону: полицейские умеют набивать мяч

12:53 19.06.2018 Вместе с футболистами сборной Бразилии в один из дней на поле пришли их дети. Они расположились в зоне отдыха, и оценили русскую матрешку. Читайте также: Дети бразильских футболистов оценили русскую матрешку — видео

13:05 19.06.2018 Канавинский мост в Нижнем Новгороде был закрыт перед матчем между сборными Швеции и Южной Кореи в целях обеспечения безопасности. Читайте также: В Нижнем Новгороде объяснили причину закрытия моста перед матчем ЧМ-2018

13:24 19.06.2018 Японская принцесса Хисако Такамадо прибыла в Саранск, где уже через несколько часов на стадионе «Мордовия Арена» встретятся сборные Японии и Колумбии. Высокопоставленная гостья поддержит сборную своей страны с трибун футбольной арены. Об этом: Японская принцесса приехала в Россию ради сборной по футболу

13:27 19.06.2018 Болельщик сборной Англии попал в ДТП под Волгоградом перед матчем своей национальной сборной с Тунисом. Подробности в материале: Английский болельщик попал в ДТП перед матчем Англия — Тунис

13:37 19.06.2018 «На сегодняшнем матче Россия — Египет ожидается аншлаг! Готовы установить новый рекорд посещаемости стадиона. Напомним, что вместимость арены на групповом этапе составляет 64 468 зрителей», — такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте стадиона «Санкт-Петербург». Напомним, на матче Марокко-Иран 15 июня на Крестовском острове собралось 62 548 зрителей, что стало рекордом для спортивной арены.

13:50 19.06.2018 В Волгограде проверят кондукторов, которые брали деньги за проезд в общественном транспорте с болельщиков, приехавших на матч ЧМ-2018. Несмотря на то, что обладатели билетов и паспортов болельщиков имеют право на бесплатный проезд, кондукторы решили, что любовь к футболу — не повод не платить. Подробности в материале: Волгоградские кондукторы наживались на болельщиках

13:55 19.06.2018 На матче между сборными Португалии и Марокко может присутствовать бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Подробности в материале: Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер может посетить матч Португалия — Марокко

14:07 19.06.2018 Как и предсказывали синоптики, в Петербурге перед матчем Россия-Египет резко усилился ветер. Начиная с 15:00 (мск), ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 12−16 м/с. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска», — советуют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Напомним, игра на Крестовском острове начнется в 21:00 (мск). Читайте также: В день матча сборной России в Петербурге — дожди и шквальный ветер

14:13 19.06.2018 Болельщики из Польши на Никольской улице в Москве. Фото: Корнева Екатерина

14:14 19.06.2018 Болельщики тоже играют в футбол. Манежная площадь. Москва. Фото: Корнева Екатерина

14:17 19.06.2018 Болельщики, играющие в футбол на Манежной площади в Москве, перед игрой поют гимн своей страны. Фото: Корнева Екатерина

14:17 19.06.2018 Ростовский аэропорт «Платов» принял рейс с игроками сборной Уругвая. Первыми спустились по трапу футболисты во главе с бомбардиром Луисом Суаресом («Барселона») и тренерский штаб во главе с Оскаром Табаресом. Обращает на себя внимание и звёздный состав команды. Так, вместе с Суаресом прилетели форвард Эдинсон Кавани («ПСЖ») и защитник Диего Годин («Атлетико»). Стоит отметить, что сборная Уругвая — одна из самых титулованных команд-участниц мундиаля. На счету уругвайцев две победы на чемпионатах мира (1930 и 1950) и два «золота» Олимпийских игр (1924 и 1928). Об этом: ЧМ-2018: футболисты и тренеры из Уругвая прибыли в Ростов-на-Дону

14:18 19.06.2018 Открытие чемпионата мира по футболу, который 14 июня стартовал в Москве, и первую игру мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии жители города Домброва-Гурнича смотрели в специально открытой по этому случаю фан-зоне, рассказывает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). А заодно состоялась презентация этого места, где футбольные фанаты смогут наблюдать за трансляциями матчей, там же будут проводиться конкурсы и игры и многие другие мероприятия. Трибуны, которые рассчитаны на 400 человек, заполнялись, правда, медленно. Было много посетителей, хотевших вместе испытать эмоции от футбола, хотя многие места все еще были вакантными. Организаторы фан-зоны надеются, что с каждым последующим матчем посещаемость будет лучше, потому что и ставки на играх будут больше, и борьба за выход из каждой группы ожесточенней. Но начали игроки российской и саудовской сборных. Симпатии на трибунах поделились, хотя следует признать, что большинство из болельщиков, скорее, приветствовали русских. Может быть, потому, что они проиграли перед Кубком мира несколько товарищеских матчей подряд, и фанатам стало жаль их. Может быть, потому, что наши восточные соседи ближе нам в культурном отношении, чем саудовцы. Эмоции оказались средними, потому что хозяева довольно легко выиграли со счетом 5:0. В перерыве между таймами состоялся конкурс жонглирования и викторина знаний о чемпионате мира в России. Подробно в материале Станислава Стремидловского Поляки смотрят футбол и болеют за Россию

14:19 19.06.2018 Радость. Забитый гол. Фото: Корнева Екатерина

14:20 19.06.2018 Болельщики возле памятника маршалу Советского Союза Г. К. Жукову поддерживают свою команду в Москве. Фото: Корнева Екатерина

14:21 19.06.2018 Сборная Испании прилетела в Казань на матч с командой Ирана. Игра пройдёт 20 июня. Подробности в материале: Сборная Испании прилетела в Казань на матч с Ираном

14:21 19.06.2018 Манежная площадь в Москве. Отовсюду слышно «Polska». Фото: Корнева Екатерина

14:47 19.06.2018 Полицейский из Ростова-на-Дону продемонстрировал болельщикам технику владения мячом, отчеканив мяч 40 раз. Читайте подробнее: Видео: в Ростове-на-Дону полицейский показал технику владения мячом

15:14 19.06.2018 Саранск, с начала чемпионата мира славящийся своими ценами на жильё, принимает ещё один матч чемпионата мира — 2018. В первой игре, как сообщало ИА REGNUM, сборная Дании победила сборную Перу со счётом 1:0. Тогда Саранск восхитился перуанскими болельщиками. Подробности в материале: Шоу с камикадзе: сборная Колумбия встречается со сборной Японии

15:17 19.06.2018 Япония выходит вперёд в матче с Колумбией. Подробности в материале: Япония выходит вперёд в матче с Колумбией

15:19 19.06.2018 Сборная Саудовской Аравии прибыла в Ростов-на-Дону на матч второго тура группового этапа с командой Уругвая. Читайте подробнее: Сборная Уругвая прибыла в Ростов-на-Дону на матч с Саудовской Аравией

15:22 19.06.2018 Посещать матчи ЧМ-2018 президенту России Владимиру Путину не позволяет плотный рабочий график, сообщил 19 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин пока не планирует посещать матчи ЧМ-2018 — Песков

15:39 19.06.2018 Колумбийский полузащитник Хамес Родригес начнет матч с футбольной сборной Японии на скамейке запасных. О том, что участие Родригеса в матче находится под вопросом, ранее заявил наставник колумбийцев Хосе Пекерман. Об этом: Родригес оказался в запасе перед игрой Колумбии с Японией

15:48 19.06.2018 Вероятность победы российской сборной в матче Россия — Египет составляет 21/20 или 48%, об этом свидетельствуют коэффициенты крупнейших букмекерских контор в Лондоне. Читайте также: Шансы на победу в матче Россия-Египет выше у российской сборной — букмекеры

15:48 19.06.2018 Тем временем в Великом Новгороде решили провести «малый чемпионат мира» среди футбольных команд школ и гимназий города: каждая из школ выбрала себе сборную по вкусу. Кто-то играет за Аргентину, кто-то за Исландию, есть и сборная России из гимназистов второй гимназии. Об этом: «Малый мундиаль» среди школьников стартовал в Великом Новгороде

15:49 19.06.2018 Колумбия — Япония 1:1. Читайте также: Колумбия отыгрывается в меньшинстве против японцев

15:54 19.06.2018 «В Питере шумно и не попасть никуда!». Такими словами фанаты из Алтайского края, улетевшие на ЧМ-2018 болеть за российскую футбольную сборную, делятся впечатлениями в соцсетях. Как уже сообщало ИА REGNUM, вторая игра российской сборной начнётся сегодня, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. В составе команды играет уроженец Алтайского края, воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин. Его, кстати, певица и актриса Наталия Орейро назвала самым привлекательным в команде.

15:55 19.06.2018 Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал выступление национальной сборной на ЧМ-2018 из тюрьмы, где он отбывает наказание за коррупцию. По его словам, швейцарские футболисты хорошо держали оборону, жестко играли и не позволили сборной Бразилии показать хороший результат. Подробности в материале: Экс-президент Бразилии прокомментировал игру сборной из тюрьмы

15:57 19.06.2018 Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уверен, что победы российской сборной по футболу положительно влияют на здоровье граждан. По его словам, количество вызовов скорой помощи в Сочи во время проведения чемпионата мира выросло в три раза, до 1500 вызов в день. Однако в день победы сборной России над Саудовской Аравией количество вызовов упало в два раза. Подробности в материале: Министр здравоохранения Кубани: победы сборной РФ влияют на здоровье

15:59 19.06.2018 Сборная Германии готова сыграть против Швеции и Южной Кореи, считает вратарь и капитан команды Мануэль Нойер. По его словам, игроки команды — самые строгие для себя судьи, но они верят и знают, что могут вернуть то, что уже делало их сильными. Доказать это они намерены уже в следующем матче группового этапа. Об этом: Нойер: Германия знает, как вновь стать сильной и победить

16:05 19.06.2018 В Москве ограбили колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо, более известного как Малума. Злодеи проникли в номер класса «люкс» и за 35 минут похитили 39 предметов певца на 50 млн рублей. Однако даже после такого Малума всё равно прилетел в Саранск, где, как сообщало ИА REGNUM, играют сборные Колумбии и Японии. Прилетел, чтобы поддержать родную команду. Читайте подробнее: Ограблен, но не сдаётся! Колумбия держится

16:12 19.06.2018 Защитник сборной Германии Жером Боатенг восхитился Россией. Читайте подробнее: ЧМ: Россия очаровывает иностранцев

16:38 19.06.2018 Япония выходит вперёд, забивая второй гол, в матче с Колумбией. Читайте также: Япония забивает второй гол колумбийцам

16:40 19.06.2018 Участие Ренато Тапиа во втором матче группового этапа против сборной Франции под вопросом. Опытный полузащитник получил удар по голове в игре с Данией 16 июня и был отправлен на замену. С того дня ему не удалось тренировать с остальной командой, а сегодня врачи попросили его остановиться после разминки. Если Тапиа не выйдет на поле против сборной Франции, это будет серьезная потеря для команды Перу, которая после поражения от Дании находится в затруднительном положении. Подробности в материале: Сборная Перу может остаться без важнейшего игрока

16:55 19.06.2018 Польские фанаты готовятся к матчу. Манежная площадь. Москва. Фото: Ясмин Бани Одех

16:56 19.06.2018 Информационная стойка. Площадь революции. Москва. Фото: Ясмин Бани Одех

16:57 19.06.2018 Фанаты спасаются от московской жары мороженым. Фото: Ясмин Бани Одех

16:58 19.06.2018 Пункты досмотра при входе на Красную площадь. Фото: Ясмин Бани Одех

17:00 19.06.2018 Ростовские власти призывают болельщиков ЧМ-2018 не ломать лифты, которыми оснащён Ворошиловский мост. Подъёмники предназначены для перевозки инвалидов, мам с детьми и пожилых людей. Некоторые болельщики отметились варварским отношением к лифтам — заходили по 15 человек, некоторые прыгали и расшатывали лифт. В течение дня было зафиксировано два случая аварийной остановки. Читайте подробнее: Ростов-на-Дону: болельщиков ЧМ-2018 призывают к порядку

17:02 19.06.2018 Колумбия забивает первый гол Японии. Болельщики. Фан-зона в Москве. Фото: Корнева Екатерина

17:02 19.06.2018 Москва. Девушки играют при входе в фан-зону. Фото: Корнева Екатерина

17:05 19.06.2018 Отличный матч мы вновь увидели в Мордовии. Сборная Японии обыграла сборную Колумбии со счётом 2:1. Хорош был и первый матч, сыгранный на чемпионате мира на стадионе «Мордовия-Арена», где датчане с минимальным счётом обыграли перуанцев. Теперь проблемы сборной Перу стали ещё серьёзнее. Ведь, как сообщало ИА REGNUM , перуанцы могут остаться без своего ведущего нападающего Андре Каррильо, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Колумбийские камикадзе проиграли сборной Японии

17:17 19.06.2018 Фанаты фотографируются с болельщиками других стран. Никольская улица. Москва. Фото: Ясмин Бани Одех

17:19 19.06.2018 Все на матч Польша — Сенегал. Станция метро «Спартак». Москва. Фото: Корнева Екатерина

17:25 19.06.2018 Нет, конечно, встреча сборных Польши и Сенегала будет хороша не только стадионом «Открытие-Арена». Но согласитесь, уж больно запоминающейся на поляне московского «Спартака» оказалась атмосфера на игре Аргентины и Исландии. Тот матч закончился зрелищной ничьёй 1:1, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Левандовски и все-все-все: Польша сразится с Сенегалом

17:28 19.06.2018 Вокруг стадиона «Санкт-Петербург», где сегодня пройдет матч Россия-Египет, высадили 160 тысяч цветов в клумбах, вазонах и каскадах. Еще более 100 цветников, посвященных ЧМ-2018, установлены на петербургских улицах. Цветник с мячом и российским флагом украшает дорогу в аэропорт «Пулково».

17:37 19.06.2018 Для зрителей матча Россия — Египет трамвайные маршруты вблизи стадиона «Санкт-Петербург», на улице Савушкина, ведущие к станциям метро «Черная речка» и «Старая деревня», будут работать до двух часов ночи 20 июня. Это поможет зрителям предстоящего матча добраться до метро после окончания игры. Напомним, метрополитен Петербурга также продлил работу вестибюлей на вход до 02:00 среды. Читайте также: Ради болельщиков России и Египта метро Петербурга поработает дольше

18:20 19.06.2018 Петербург накрыло дождём. Все прогнозы синоптиков, сделанные утром 19 июня, в день игры сборных России и Египта, увы, подтвердились. Сначала в город пришел сильный ветер, а теперь и дождь. В настоящее время, по данным гидрометцентра, температура воздуха в Северной столице составляет +19.7 °C, дует южный ветер со скоростью до 10 м/с, атмосферное давление — 753,1 мм, влажность — 49%. До начала матча остается менее трех часов.

18:28 19.06.2018 Несмотря на дождь, раздвижная крыша стадиона «Санкт-Петербург» во время матча Россия — Египет будет открыта, сообщается в одном из Twitter-аккаунтов стадиона. Напомним, ранее с этим конструктивным элементом спортивной арены возникало немало проблем.

18:30 19.06.2018 В Екатеринбург съезжаются болельщики из Перу и Франции. Команды этих стран скоро встретятся на главном стадионе города. Читайте подробнее: «Французы пока менее заметны»: Урал встречает болельщиков из Франции и Перу

18:51 19.06.2018 За два с небольшим часа до игры России и Египта в метро Петербурга уже почти аншлаг. Из вагонов болельщики обеих команд выходят вместе. Они похожи ещё и обилием красного цвета в форме. Напряжения между болельщиками нет, они по очереди поют песни. Египтяне берут слаженностью, хозяева — мощью и количеством. Тем временем в Петербурге продолжается сильный дождь, часть фанатов пережидают его в вестибюле ближайшей станции метро «Новокрестовская». Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

19:02 19.06.2018 В Екатеринбурге на ЧМ-2018 работают добровольцы из 26 стран. Задействованы 2 тыс. человек из Китая, Австралии, США, Перу, Чили. Также есть волонтёры из стран Евросоюза. Представлены в этом длинном списке и регионы России. Из Владивостока на Средний Урал прибыла наиболее представительная делегация. Читайте подробнее: В Екатеринбурге на ЧМ работают волонтёры из 26 стран

19:10 19.06.2018 В Санкт-Петербурге компания ямальских болельщиков прогнозирует сложный матч между Россией и Египтом. Об этом: Ямальские болельщики строят прогнозы на матч «Россия-Египет»

19:54 19.06.2018 Сильный дождь с порывистым ветром не распугал болельщиков сборных России и Египта. Они постепенно заполняют стадион «Санкт-Петербург» и фан-зоны на Конюшенной площади и Университетской набережной. Читайте также: Дождь и ветер в Петербурге не испугали болельщиков России и Египта

20:04 19.06.2018 Сенегал «выстрелил» в Польшу. Африканцы обыграли представителей Евросоюза со счётом 2:1, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Сенегал «выстрелил» в Польшу

20:06 19.06.2018 Стали известны стартовые составы команд России и Египта. У гостей на поле стадиона «Санкт-Петербург» выйдет, в том числе, их главная звезда — Мохамед Салах. В составе сборной России в сравнении с первой игрой — два изменения: Денис Черышев с первых минут будет играть вместо травмированного Алана Дзагоева и Артем Дзюба — вместо Федора Смолова. Матч начнется уже менее чем через час, в 21:00.

20:24 19.06.2018 На подходе к стадиону «Санкт-Петербург» произошел небольшой инцидент. Египетский болельщик отобрал мегафон у девушки-волонтера, с помощью которого она ориентировала фанатов, и громко провозгласил победу своей команды в предстоящем матче со сборной России.

20:27 19.06.2018 Болельщики сборной России не уступают египтянам в кураже: двое в костюмах гусар и с огромным флагом «возглавили» отряд ОМОНа, шествующий по Крестовскому острову, и поют песни. Несмотря на то, что «гусары» явно уже употребили пару бутылок алкоголя, около 20 сотрудников Росгвардии никак на них не реагировали, не мешали фанатам веселиться и молча следовали за ними.

20:47 19.06.2018 Разминка перед матчем в Петербурге закончилась, команды России и Египта ушли в раздевалки, до матча менее 20 минут. Стадион на Крестовском острове сейчас заполнен процентов на 70. Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

20:51 19.06.2018 В Госдуме тоже болеют за российскую сборную, которая готовится играть против сборной Египта. «Боевой состав на победу!!!» — так прокомментировал в соцсети вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) расстановку и состав команды на матче.

20:54 19.06.2018 Итак, Мохамед Салах выйдет на поле в Санкт-Петербурге с первых минут. Против сборной России. Это плохо. Но не смертельно. Потому что один игрок не способен сделать всю игру. Ну, если это не Йохан Круифф и не Диего Марадона, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Как остановить Салаха

20:54 19.06.2018 Помимо россиян и египтян, на матч России и Египта со своей символикой пришли особенно много мексиканцев и бразильцев. Подробности в материале: Бразильцы пришли поболеть за сборную России

20:56 19.06.2018 На стадионе «Санкт-Петербург» звучат гимны Египта и России. Болельщики обеих команд хорошо поют, их отлично слышно. Слова российского гимна напоминают на экранах. Его пел, кажется, весь стадион.

21:04 19.06.2018 «По лицам игроков России видно, насколько они настроены. Более того, в кое-то веки наши игроки, за исключением Сергея Игнашевича, спели слова гимна Российской Федерации. Дождались! Только победа нас устроит сегодня!» — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Настрой максимален! Игроки сборной России даже спели гимн

21:04 19.06.2018 Болельщик сборной Египта перед матчем. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

21:08 19.06.2018 Российские болельщики перед матчем. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

21:08 19.06.2018 Начало первого тайма проходит с территориальным преимуществом хозяев. Трибуны скандируют «Россия!». В створ ворот египтян уже нанесли несколько ударов, пока атаки безрезультатны.

21:17 19.06.2018 Египтяне перехватили инициативу, команды на несколько минут «поселились» в штрафной площадке российской сборной, которая регулярно теряет мяч на своей половине поля. Сборная Египта уже разыграла несколько угловых, заставив трибуны понервничать. В целом в первом тайме оба соперника пока выглядят равными по силе.

21:23 19.06.2018 У сборной России есть проблемы с началом атаки, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: У сборной России есть проблемы с началом атаки

21:33 19.06.2018 Вторая половина первого тайма проходит с некоторым преимуществом сборной Египта. Атаки египтян опаснее. Сборной России пока не удается ни контролировать мяч, ни создавать угрожающие моменты у ворот соперника.

21:41 19.06.2018 План на игру сборной России работает, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Жирков пока что справляется с Салахом

21:46 19.06.2018 Первый тайм матча Россия — Египет завершился со счетом 0:0.

21:51 19.06.2018 Первый тайм матча сборных России и Египта прошёл в скучном стиле, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: В первом тайме Россия не смогла забить Египту

21:51 19.06.2018 Арбитр не стал добавлять ни одной минуты к первому тайму — на перерыв команды России и Египта удалились с нулевым счетом на табло. В финале первого тайма обе сборные пытались создать что-то у ворот соперника, но по-настоящему российские игроки всего несколько раз побеспокоили вратаря египтян Мохамеда Аш-Шенави. При этом атака египтян неоднократно прошивала оборону сборной России, выводя Мохамеда Салаха чуть ли не один на один с Игорем Акинфеевым.

21:59 19.06.2018 Болельщики сборной России на матче Россия-Египет. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

22:02 19.06.2018 Команды России и Египта вернулись на поле. Замен в составе сборной России нет. Второй тайм начался.

22:04 19.06.2018 Роман Зобнин забивает египтянам на второй минуте второго тайма — 1:0 в пользу сборной России! Гол в некотором смысле вышел случайным, сборной России помог рикошет от защитника Ахмеда Фатхи.

22:09 19.06.2018 Россия открывает счёт в матче со сборной Египта. Об этом: Россия открывает счёт в матче со сборной Египта

22:16 19.06.2018 Денис Черышев забивает второй гол в ворота сборной Египта — 2:0 в пользу России!

22:17 19.06.2018 Пропустив две опаснейшие атаки, сборная России провела великолепную комбинацию, которую завершил хлестким ударом Денис Черышев. Это его третий гол на чемпионате. Денис — лучший бомбардир турнира наравне с Криштиану Роналду.

22:18 19.06.2018 Артем Дзюба забивает в ворота сборной Египта третий гол!!! Счет уже 3:0 в пользу сборной России.

22:20 19.06.2018 Артем Дзюба доводит счет до 3:0 в пользу России: после дальней передачи он обыграл защиту соперника, Аш-Шенави метнулся в нужную сторону, но у него уже не было шансов.

22:24 19.06.2018 И, как и в первом матче против Саудовской Аравии, хорош наш «джокер» Денис Черышев. Александр Самедов отыграл на Марио Фернандеса, тот убрал соперника и прострелил. Денис Черышев вколотил мяч в сетку ворот. Черышев пока что однозначно наш лучший игрок. А ведь на поле он появился благодаря травме Алана Дзагоева в первом тайме матча с саудовцами, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Россия «рвёт» Египет

22:26 19.06.2018 Над стадионом «Санкт-Петербург» пошел дождь. Но он не в состоянии охладить пыл российских болельщиков, оглушительно скандирующих «Россия! Россия! Россия!». Наша команда выигрывает 3:0 во втором тайме. Играть еще как минимум 20 минут.

22:29 19.06.2018 На матче Россия — Египет присутствует 64 468 зрителей. Это абсолютный рекорд для стадиона «Санкт-Петербург».

22:29 19.06.2018 Мохамед Салах с пенальти забивает в ворота сборной России. 11-метровый был назначен не сразу. Судья сначала назначил штрафной, но после консультаций с помощниками изменил решение. Нарушение было уже в границах штрафной площади. На 73-й минуте игры счет становится 3:1 в пользу сборной России.

22:34 19.06.2018 Замена в составе сборной России: одного центрального полузащитника — Дениса Черышева — сменил другой — Далер Кузяев. Кузяев играет на родном для себя стадионе — он выступает за «Зенит».

22:34 19.06.2018 Египет сократил отставание в матче с Россией. Подробности в материале: Египет сократил отставание в матче с Россией

22:36 19.06.2018 И ещё одна замена в сборной России: Федор Смолов вместо Артема Дзюбы. Нападающего хозяев чемпионата провожают громовой овацией.

22:40 19.06.2018 Александр Головин на контратаке прорвался к воротам египтян и имел все шансы довести счет до 4:1 в пользу сборной России, но упустил их, замешкавшись, пустившись в дриблинг вместо того, чтобы пробить по воротам. Трибуны отреагировали разочарованным вздохом.

22:43 19.06.2018 Федор Смолов заработал желтую карточку за срыв атаки. Прием был негрубым, но судья безжалостен в концовке матча Россия — Египет.

22:43 19.06.2018 Денис Черышев, отличившийся с передачи Марио Фернандеса в матче против сборной Египта, догнал португальца Криштиану Роналду в зачёте бомбардиров. Португалец, как сообщало ИА REGNUM, сделал хет-трик в матче с испанцами. Подробности в материале: Денис Черышев догнал Криштиану Роналду

22:44 19.06.2018 Последняя замена в составе сборной России: Федор Кудряшов вместо Юрия Жиркова. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов укрепляет центральную зону защиты.

22:47 19.06.2018 Основное время матча Россия — Египет истекло. Судья встречи добавил 4 минуты.

22:49 19.06.2018 Трибуны стадиона «Санкт-Петербург» скандируют «Молодцы!» в адрес сборной России, побеждающей команду Египта.

22:51 19.06.2018 Сборная России победила сборную Египта со счетом 3:1 в Петербурге и вышла в стадию плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу! Это произошло впервые за 32 года для отечественного футбола и первый раз в истории сборной России.

22:57 19.06.2018 «Это случилось! Сборная России уверенно обыграла сборную Египта. Той не помог даже Мохамед Салах. Справедливости ради, египтянин только восстанавливается после травмы и, что называется, сам не свой. Впрочем, не будем умолять и заслуг Юрия Жиркова, накрывшего Салаха на своём фланге», — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин . Читайте подробнее: Пляши, Россия, ты победила!

22:57 19.06.2018 В Госдуме рады победе российской сборной в матче над командой Египта «6 лет мы не выигрывали и 32 года не выходили из группы на ЧМ и вот поймали кураж и вслед за саудитами вынесли и Египет. Спасибо, Черчесов, спасибо, парни!.. Теперь мы точно выходим из группы, остаётся выяснить только с какого места», — написал в соцсети вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР).

23:05 19.06.2018 В Госдуме рады победе сборной России над сборной Египта и выходу команды в 1/8 чемпионата мира, однако ожидают от правительства новых негативных инициатив. «Ждем завтра новых заявлений от правительства о повышении цен, либо пенсионного возраста, либо о введении нового налога на наших граждан. За выход сборной из группы народ все стерпит», — написал в соцсети вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР). Читайте также: Лебедев: Сборная России победила — ждем новых налогов и повышения цен

23:26 19.06.2018 Болельщики в спокойной обстановке покидают стадион «Санкт-Петербург» после матча Россия — Египет. Египтяне подавлены поражением, а поклонники сборной России периодически скандируют «Россия, Россия!» Читайте также: Болельщики покидают Крестовский остров без инцидентов

23:31 19.06.2018 Ростовские болельщики отмечают сенсационную и долгожданную победу сборной России, которая не оставила шансов команде Египта — 3:1. Впервые за 32 года российская команда выходит из группы на мировом первенстве. Эту новость в Ростове-на-Дону с ликованием встретили тысячи поклонников самого зрелищного вида спорта, собравшиеся на фестивале болельщиков FIFA. Театральная площадь заполнена под завязку. Многие болельщики, которые следили за игрой в фан-зоне, считают, что подопечным Станислава Черчесова родные стены помогают. Футбольные фанаты уверены, что сплочённой и сильной духом команде по плечу любой соперник, а, значит, есть надежда на заветный пьедестал. Об этом: Футболом единым: ростовчане празднуют победу сборной России

23:40 19.06.2018 Сборная России благодаря голам Дениса Черышева, Артёма Дзюбы и автоголу Ахмеда Фатхи победила сборную Египта 3:1, а ранее россияне разгромили со счётом 5:0 сборную Саудовской Аравии. Такого не было с нашей сборной аж с 1966 года, напоминает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Сборная России впервые с 1966 года стартует на ЧМ с двух побед

23:40 19.06.2018 «Остаться на посту или нет — зависит не только от меня. Если будут недовольны моей работой, я сам уйду», — заявил журналистам после матча тренер египетской сборной Эктор Купер. Читайте подробнее: Тренер сборной Египта хвалит команду России и готов уйти

23:55 19.06.2018 «Ни в одном игроке у меня сомнений нет. Теперь нам нужно остановиться, подобрать раненых и дальше готовиться», — сказал тренер сборной России Станислав Черчесов после победы его подопечных над сборной Египта. Об этом: Черчесов: Надо подобрать раненых и двигаться дальше

00:10 «Впервые за 32 года! Спасибо нашей сборной за то, что порадовали своих болельщиков и вселили в нас надежду в российский футбол!!!», — так отреагировала в своем микроблоге на победу сборной России над командой Египта губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

00:18 В вестибюле станции петербургского метро «Новокрестовская», что построена вблизи стадиона к ЧМ-2018, радостные российские болельщики поют «Катюшу» и «Город над вольной Невой», а также традиционную для турниров Seven Nation Army. Некоторые египетские гости даже поддерживают скандирование «Россия!».

00:21 На Невский проспект Санкт-Петербурга вышли тысячи людей, чтобы отпраздновать победу сборной России в матче со сборной Египта. Большинство из них смотрели игру на большом экране в фан-зоне на Конюшенной площади. Однако фан-зона не смогла вместить всех желающих, и доступ в нее даже пришлось перекрывать.

00:25 Так смотрели матч Россия-Египет в фан-зоне в центре Петербурга. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

00:25 Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выход российской сборной в 1/8 финала чемпионата мира. «Это заслуженная победа, мы ждали этого очень долго», — сказал министр, поздравив футболистов и тренерский состав сборной. Об этом: «Мы ждали этого долго»: Министр спорта о выходе России в плей-офф ЧМ-2018

00:30 Автор ИА REGNUM Платон Беседин уверен, что для дальнейшего успеха российской сборной на чемпионате мира её ни в коем случае нельзя хвалить после блестящей победы над Египтом. Подробности в материале: Не хвалите сборную Россию!

00:42 Нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что «уже плохо помнит гол». «Великолепная передача Ильи Кутепова, и — получилось забить», — прокомментировал он встречу со сборной Египта. «Самое главное — победили. Думаю, что вся страна счастлива», — сказал футболист, выразив благодарность всем болельщикам за поддержку. Подробности в материале: Дзюба о матче против Египта: «Самое главное — победили»

01:45 Лучшие моменты матча между сборной России и сборной Египта смотрите в фоторепортаже Андрея Пронина. Подробности в материале:«Россия одержала сенсационную победу над сборной Египта со счетом 3:1»

02:31 Находившийся 19 июня в Минске премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что следил за матчем сборных России и Египта вместе с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым. «За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!» — написал Медведев на своей странице в Facebook. Читайте также: Медведев смотрел матч Россия — Египет вместе с белорусским премьером

04:16 Самолёт с футболистами сборной России и тренерским составом прибыл из Санкт-Петербурга в Москву после победного матча против сборной Египта. В следующей игре группового этапа турнира сборная России встретится с командой Уругвая. Матч пройдёт 25 июня в Самаре. Подробности в материале: Сборная России по футболу вернулась из Петербурга в Москву

04:58 Россия празднует победу в матче с Египтом. Фото: Ясмин Бани Одех

05:25 Египетская футбольная ассоциация (EFA) приняла решение уволить главного тренера национальной сборной — аргентинского специалиста Эктора Купера сразу после матча с Саудовской Аравией, который пройдёт 25 июня в Волгограде. 19 июня египтяне потерпели поражение от российской сборной со счётом 1:3, а ранее уступили уругвайцам со счётом 0:1. Таким образом, сборная Египта лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018. Подробности в материале: Египетская футбольная ассоциация решила уволить тренера сборной

06:07 Глава Хакасии Виктор Зимин назвал победу сборной России над командой Египта на чемпионате мира по футболу — 2018 исключительным результатом. Подробности: Глава Хакасии об игре сборной России: «Болели так, что горло болит»

06:18 Болельщики продолжают обсуждать победу сборной России над командой Египта на чемпионате мира по футболу — 2018. «Ура-а-а! Вот это и есть наш характер! Позади родина, отступать некуда! Победили египтян со счётом 3:1. Нас не догонят!» — написал глава Тувы Шолбан Кара-оол поздно ночью 20 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «Вот это и есть наш характер»: глава Тувы о победе сборной России

06:34 Победу сборной России в матче с Египтом активно обсуждают на Урале. Люди радуются победе российских футболистов, а футбол обрёл новых поклонников. Читайте также: «Ты просто Космос, Стас!» — уральцы о победе сборной России

07:00 Полузащитник сборной России Юрий Газинский заявил, что было бы неправильно ударить Салаха по травмированному плечу. Читайте подробнее: Газинский: «Ударить Салаха по травмированному плечу было бы неправильно»

07:20 В Великобритании самой рейтинговой телевизионной передачей года стал матч чемпионата мира, в котором сборная Англии играла против команды Туниса. Читайте подробнее: В Великобритании матч ЧМ-2018 опередил по популярности свадьбу принца Гарри

07:29 Лучшим игроком встречи Польши и Сенегала на чемпионате мира по футболу признан нападающий сенегальской сборной М’бай Ньянг. Ньянг отправил в ворота соперника победный мяч. «Сегодня просто получился замечательный матч. Но мы заслужили это. Всё заслуженно», — сказал футболист. Читайте подробнее: «Всё заслуженно»: Ньянг признан лучшим игроком матча Польша — Сенегал

07:38 Журналисты немецкого журнала Spiegel пересмотрели свои прогнозы в отношении сборной РФ на ЧМ-2018. Подробности в материале: Немецкий журнал о недооценке сборной России: «Мы были не правы»

07:44 Признанный вторую игру подряд лучшим игроком матча полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев в мини-интервью после победы над сборной Египта сообщил, что передаст свои призы родителям. Читайте подробнее: Лучший игрок матча Россия — Египет рассказал, что сделает с наградами

07:48 Сборная России встретится с соперниками космического уровня на чемпионате мира по футболу, считает нападающий команды Артем Дзюба. Форвард напомнил, что сначала российская команда победила Саудовскую Аравию, затем — Египет. После «вообще будет космос», отметил он. В матче с Египтом удалось победить благодаря тому, что команда была единым целым и боролась до конца. Подробности в материале: Дзюба о соперниках сборной РФ: Дальше будет космос