Нижний Новгород, 19 июня, 2018, 06:51 — ИА Регнум. Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что его команда могла выиграть у Южной Кореи с более крупным счётом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Владислав Федченко Андреас Гранквист

По словам Гранквиста, в первые 10 минут матча у шведов не все получалось. По его мнению, команда могла забить два гола с игры, однако удалось отличиться только с пенальти.

Он также добавил, что ситуация в группе осложнилась, поскольку сборная Мексики обыграла Германию со счётом 1:0.

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная Швеции одержала победу над командой Южной Кореи со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил капитан команды Андреас Гранквист, признанный лучшим игроком матча.

На данный момент в группе F сборные Мексики и Швеции имеют по три очка. Сборные Германии и Южной Кореи очков не набрали.

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