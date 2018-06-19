Нью-Дели, 19 июня, 2018, 06:38 — ИА Регнум. Принцип пяти «К» предложил посол КНР в Индии Ло Чжаохуэй для развития двусторонних отношений во время семинара на тему «За рамками Уханя: как далеко и как быстро китайско-индийские отношения могут продвинуться», который прошел в Нью-Дели, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Флаги Китая и Индии

Китайский посол предложил принцип «5К», который расшифровывается как «коммуникация, кооперация, контакты, координация и контроль», во время семинара, организованного для обсуждения сценариев сотрудничества между Индией и Китаем в Нью-Дели после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нерендры Моди в апреле текущего года, прошедшей в городе Ухань центрального Китая. Стороны также обсудили на семинаре возможность заключения «соглашения о региональной торговле», а также возможности преодоления противоречий.

Напомним, что отношения между Китаем и Индией осложняются не только приграничными территориальными спорами в целом ряде районов, но и противоречиями, возникающими в результате конкуренции двух региональных держав. Свою роль играет и ориентация Индии на США, с которыми у Китая разворачиваются торговые войны, и ориентация Пакистана на Китай при застарелом противостоянии между Индией и Пакистаном.