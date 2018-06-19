Якутск, 19 июня, 2018, 06:43 — ИА Регнум. Недостроенные по программе расселения из ветхого жилья дома в посёлке Серебряный Бор Нерюнгринского района Якутии врио главы региона Айсен Николаев потребовал передать в муниципальную собственность. Своё требование он озвучил владельцу возводившей здания строительной компании «Созвездие» Алексею Буракову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

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«Объяснил господину Буракову: либо он отдаёт недостроенные здания в муниципальную собственность, либо идёт под суд, — написал Айсен Николаев в своём Instagram. — Дома по программе переселения в Серебряном Бору должны были быть сданы 1 сентября 2017 года. Застройщик взял время на доведение объектов. Середина июня 2018, а воз и ныне там — объекты СК «Созвездие» стоят, люди живут в аварийных домах».

По данным фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 17 июня, в Серебрянном Бору до сих пор не сданы в эксплуатацию пять многоэтажных домов, которые должны были достроить в июле-сентябре 2017 года. Все объекты находятся на стадии «завершены строительно-монтажные работы».

На 5 июня программа по расселению из ветхого жилья, признанного таковым до 2012 года, в Якутии выполнена на 97%. Расселено 29 тысяч граждан из 11 357 жилых помещений площадью 476,29 тыс. кв. метров. Осталось расселить 743 гражданина из 319 квартир, дома достраивают в четырёх муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 сентября 2017 года (официальный срок завершения программ по расселению домов, признанных аварийными до 2012 года) в Якутии не было сдано в эксплуатацию порядка 28% зданий, которые расселялись как ветхие. Серьёзные проблемы возникли на строящихся объектах в девяти муниципалитетах республики, в том числе в Вилюйском районе (7 домов), посёлке Серебряный Бор (5), Ленске и Нерюнгри (по 4), Олёкминском районе (3), посёлке Сангар (2), Усть-Нере, Сунтарском и Намском районах (по 1).