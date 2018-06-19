Рубцовск, Алтайский край, 19 июня, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания приступила в Рубцовске к основному этапу подготовки Южной тепловой станции (ЮТС) к несению максимальных нагрузок в осенне-зимнем периоде. Речь идёт о ремонте основного оборудования и строительстве турбинного отделения, сообщила сегодня, 19 июня, пресс-секретарь Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Анастасия Лукьянова.

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По её словам, первым в текущий ремонт был выведен паровой котел №2. После того, как энергетики устранят дефекты на поверхностях нагрева котлоагрегата, замена поверхностей нагрева не потребуется.

«Помимо этого, будет отревизирована и при необходимости отремонтирована запорная и регулирующая арматура, трубопроводы в пределах котла и вспомогательное оборудование. Большое внимание уделяется ремонту газоочистного оборудования котла. Ремонтная бригада заменит износившиеся детали и устранит неполадки в работе батарейного циклона, который фильтрует выделяемые при сгорании угля дымовые газы», — поясняют энергетики.

По словам специалистов СГК, это позволит повысить уровень очистки дымовых газов. После выполнения всех запланированных задач (на это уйдет около 30 дней), энергетики приступят к текущему ремонту на котлах №1 и №3.

«Тот план ремонтных работ, к выполнению которого мы приступили, был сформирован еще в ходе прошлого отопительного сезона по мере выявления недостатков в работе оборудования, которому уже не один десяток лет. Устранив все неисправности сейчас, мы повысим надежность работы ЮТС в следующем отопительном периоде и снизим риск появления аварийных ситуаций зимой», — подчеркнул директор Рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

По поводу хода строительства на ЮТС турбинного отделения известно, что уже завершена заливка фундамента для монтажа оборудования весом более 40 тонн. Оборудование будет доставлено на ЮТС в октябре текущего года, а набор, трудоустройство и переобучение персонала для обслуживания турбинного оборудования начнется уже в августе.

По оценке энергетиков, установка и запуск турбины позволит сделать рубцовскую станцию полноценной ТЭЦ: мощности турбогенератора — 6 мегаватт — хватит для того, чтобы покрыть собственные нужды станции в электроэнергии.

Напомним, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. Для реализации этого проекта СГК вложит в тепловую инфраструктуру Рубцовска более 2 миллиардов рублей.