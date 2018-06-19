Волгоград, 19 июня, 2018, 06:30 — ИА Регнум. Форвард сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком в матче своей команды против сборной Туниса. Кейн забил два мяча в ворота сборной Туниса, отметившись дублем, и принёс своей команде победу.

enviro warrior Гарри Кейн

На 11-й минуте он близкого расстояния добил мяч после удара Джона Стоунса и сейва Муе Хассена. А в добавленное время забил победный гол после подачи углового в исполнении Кирана Триппьера и скидки Гари Магира.

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Как сообщало ИА REGNUM, Англия одержала победу над командой Туниса со счётом 2:1. Ранее в группе G сборная Бельгии разгромила Панаму со счётом 3:0.

Таким образом, на данный момент Бельгия лидирует в группе, имея в своём активе три очка. Столько же у сборной Англии, которая уступает бельгийцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

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