Кайбицкий район, Татарстан, 19 июня, 2018, 06:06 — ИА Регнум. Исполкому Кайбицкого района Татарии дали 60 дней на то, чтобы он ликвидировал муниципальное унитарное предприятие «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство». В уставе предприятия, созданного в 1993 году, антимонопольное ведомство обнаружило несоответствие деятельности компании «целям создания унитарных предприятий, указанным в федеральном законе от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ликвидация

Предприятие было создано исполкомом в декабре 1993 года, было перерегистрировано в декабре 2002 года. Уставный капитал МУП — 2 млн рублей, директор — Рамис Сафин. В 2013 году был утверждён новый устав предприятия, содержание которого и не устроило УФАС по РТ.

Ведомство в конце мая 2018 года рассмотрело дело по данному муниципальному предприятию, а в июне обнародовало подробности спора.

«В соответствии с пунктом 2.1 устава МУП «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляет деятельность, определённую уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. На основании пункта 2.2 устава МУП «Кайбицкое жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляет следующие основные виды деятельности: управление недвижимым имуществом; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; эксплуатация и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства; эксплуатация сетей коммунального назначения; производство, передача и распределение газа, пара, горячей и холодной воды; строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, исполнение функций заказчика», — отмечается в материалах дела.

Между тем по закону, регулирующему деятельность данных видов предприятий, существует закрытый перечень оснований, когда может быть создан МУП, и «недопустимо осуществление государственными или муниципальными предприятиями деятельности, не указанной в пункте 4 статьи 8 Федерального закона от 14.11.2002 года №161-ФЗ».

Исполком Кайбицкого района признали нарушителем и предписали прекратить нарушение, ликвидировав МУП за 60 дней с момента получения предписания. Обжаловать решение возможно в Арбитражный суд РТ в течение трёх месяцев со дня его выдачи, а неисполнение предписания грозит органам власти административной ответственностью. В базе Арбитражного суда РТ иски от исполкома к УФАС по РТ за 2018 год пока отсутствуют.