Улан-Удэ, 19 июня, 2018, 05:56 — ИА Регнум. В Бурятии продолжается пожароопасный сезон. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), за прошедшие сутки леса Бурятии обследовали 139 патрульных групп, в результате выявлено 20 нарушителей правил пожарной безопасности.

Лесной пожар

Всего с начала пожароопасного сезона сотрудники РАЛХ, МЧС, МВД выявили почти 1800 нарушений правил пожарной безопасности. Нарушителей оштрафовали на 2,9 млн рублей.

По данным агентства, в Бурятии за прошедшие сутки тушили шесть лесных пожаров — в Кяхтинском, Хоринском и Северо-Байкальском районах, в пригороде Улан-Удэ в районе Верхней Березовки. К концу суток четыре очага ликвидировали, в том числе в пригороде Улан-Удэ. Один очаг был локализован, ещё один — в Хоринском районе — продолжает действовать на площади 4 га. В Бурятии с возгораниями в лесах борются более 160 человек. Они используют 36 единиц лесопожарной техники.

В РАЛХ также сообщили, что в регионе в зоне контроля, под наблюдением программы космического мониторинга находятся четыре термоточки — в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Их площадь — 1 900 га.

«Но по ним уже несколько суток нет прироста площади», — утверждают в ведомстве.

Эти пожары решили не тушить, так как комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС сочла, что они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 286 лесных пожаров на общей площади 23,1 тыс. га. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 334 лесных пожара на площади 194,8 тыс. га, резюмировали в ведомстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии действует особый противопожарный режим. 17 июня в регионе проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском, Хоринском районах.