Париж, 19 июня, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Во время нового президентского срока Владимира Путина основной акцент будет уделяться внутренним вопросам, заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков в интервью Valeurs.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«С внешней политикой все более-менее ясно: мы знаем кто нам друзья, а кто враги. Поэтому мы можем сосредоточиться на внутренних проблемах. В центре внимания будут вопросы экономического и социального характера», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедшей «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что ждет от чиновников реальных действий по существующим в стране проблемам.